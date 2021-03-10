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Роскомнадзор уведомил Twitter о возможной полной блокировке

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Доступ к Twitter может быть полностью ограничен на территории России, пока не будет удален запрещенный к распространению российским законодательством контент. Об этом Роскомнадзор 10 марта уведомил администрацию соцсети.

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России
Из-за отказа соцсети удалять запрещенный контент 10 марта Роскомнадзор начал замедлять ее работу в РФ

Как уточнили в ведомстве, в адрес администрации сервиса направлено письмо, что с целью защиты россиян от нежелательной информации с 10 марта Роскомнадзор принял меры по первичному замедлении скорости работы сервиса.

«В письме также содержалась информация о том, что в случае продолжения игнорирования интернет-сервисом законных требований по удалению запрещенной информации доступ к нему может быть ограничен полностью до тех пор, пока такая запрещенная информация не будет удалена», — отметили в ведомстве.

Задачи полной блокировки Twitter пока не стоит, но она возможна, подчеркнули в Роскомнадзоре. По данным РКН, ответа на письмо пока не получено.

Роскомнадзор с 10 марта решил замедлить скорость работы Twitter на территории РФ на 100% мобильных и на 50% стационарных устройств.

Решение принято в связи с тем, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России, ранее в этот день сообщил «Известиям» замглавы РКН Вадим Субботин.

Как заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, российские власти не стремятся блокировать интернет-ресурсы, однако будут принимать меры, чтобы вынудить площадки выполнять законодательство РФ.

Вечером в среду РКН составил и передал в суд три протокола в отношении сервиса за неоднократное игнорирование требований об удалении противоправной информации.

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