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В Роскомнадзоре оценили возможность полной блокировки Twitter в России

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В случае если Twitter продолжит игнорировать призывы удалить противоправный контент, сервису грозит полная блокировка в России. Об этом сообщил «Известиям» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

Ведомство с 10 марта начало замедлять скорость работы Twitter. Это связанно с тем, что соцсеть не выполнила требование удалить запрещенные материалы: контент с призывами к самоубийству, информацией об использовании наркотических средств, детскую порнографию.

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Материалы были опубликованы с 2017 года. Роскомнадзор направил свыше 28 тыс. первоначальных и повторных требований об удалении таких ссылок и публикаций.

«В настоящее время мы имеем все юридические основания, чтобы полностью ограничить работу сервиса в России. Но мы этого не делаем, всё же надеясь на конструктивную позицию компании Twitter», — сказал «Известиям» Субботин.

При этом он не уточнил, в течение какого времени ведомство будет ожидать ответа компании, прежде чем полностью заблокировать сервис в стране.

В пресс-службе ведомства уточнили, что в случае продолжения игнорирования Twitter требования закона, меры воздействия будут продолжены в соответствии с регламентом реагирования (вплоть до блокировки) до тех пор, пока запрещенный контент не будет удален.

Субботин добавил, что ведомство официально уведомило соцсеть перед тем, как начать замедлять ее работу в России. До этого Twitter в течение нескольких лет игнорировал требования российского регулятора, подчеркнул он.

Действия Роскомнадзора в отношении соцсети поддерживают в обеих палатах парламента.

Кроме этого, само по себе замедление работы в России не скажется на деятельности Twitter, отмечают опрошенные «Известиями» эксперты. Объясняется это тем, что сервис работает в основном с текстовой информацией, а не с «тяжелым» контентом, которому было бы критично замедление скорости загрузки, сказал глава аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

По птичьим правам: грозит ли Twitter полная блокировка в России

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