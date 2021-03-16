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Эксперт оценил возможности Роскомнадзора заблокировать Twitter

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Полностью ограничить доступ россиянам в социальную сеть Twitter у Роскомнадзора не получится, рассказал «Известиям» гендиректор аналитического агентства Telecom Daily Денис Кусков, во вторник, 16 марта.

Ранее в этот день замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин заявил, что ведомство заблокирует Twitter в России через месяц, если сервис не удалит запрещенную информацию.

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«Памятуя ситуацию с Telеgram, есть пути обхода через VPN, зеркала и тд. Заблокировать Twitter — не очень просто на самом деле. Не получится так, что, если мы блокируем, значит, ни один человек в России не будет иметь доступ. Мы все-таки не в Китае, где сделан файрвол, который блокирует всё. Вот там нет ни Twitter, ни Facebook», — сказал Денис Кусков.

По его словам, замедление трафика Twitter в России было превентивной мерой, которая показала серьезность намерений Роскомнадзора. Если Twitter теперь никак не отреагирует, последует блокировка, отметил специалист.

При этом он назвал большой проблемой современного общества двойные стандарты иностранных интернет-платформ, таких как Twitter, Facebook, YouTube.

«Мы видели, что демократия в США далека от истины, когда на выборах блокировали (45-го президента США Дональда) Трампа. Если его контент стоило блокировать, необходимы были судебные инстанции. То же самое и здесь. Непонятно, почему блокируют российские СМИ, а Twitter не удаляет ссылки на контент порочащий честь и достоинство либо на контент, который носит неприглядный характер. Нет единого подхода, но правила у этих ресурсов должны быть едины для всех», — заключил Денис Кусков.

После объявления о замедлении трафика Twitter в России РКН сообщил о направлении протоколов в суд. Причиной стало игнорирование соцсетью требования регулятора об удалении противоправного контента.

Как ранее подчеркивал в беседе с «Известиями» Субботин, с 2017 года таких материалов накопилось свыше 3 тыс. Также игнорирование требований регулятора может повлечь за собой блокировку сервиса в стране, отмечал он.

В свою очередь Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в интернете в связи с замедлением работы сервисов компании на территории РФ.

Субботин назвал абсурдным заявление платформы о якобы ограничении общественного диалога в Рунете. Он подчеркнул, что федеральная служба готова к диалогу с руководством социальной сети, но компания не идет на контакт.

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