Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц

Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если она не удалит запрещенные материалы. Об этом рассказал «Известиям» 16 марта заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

По его словам, регулятор отсчитывает месяц с момента начала замедления трафика Twitter — с 9 марта. Субботин отметил, что если сервис приступит к блокировке требуемого контента, но через месяц не удалит все материалы, Роскомнадзор не станет блокировать Twitter на территории государства.

Замлавы ведомства также рассказал, что в социальной сети на обращения Роскомнадзора пока не ответили, регулятор будет наблюдать за действиями компании.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор отправил протоколы в суд. Причиной этому стало игнорирование социальной сетью требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

Ранее в беседе с «Известиями» Субботин заявил, что с 2017 года таких данных накопилось более 3 тыс.

Twitter в свою очередь выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети из-за замедления работы сервисов компании в России.

Субботин назвал абсурдными сообщения платформы о якобы ограничении общественного диалога в Рунете. Он добавил, что Роскомнадзор готов вести диалог с руководством социальной сети, однако компания на контакт не идет.

25 февраля член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Instagram и Facebook стали лидерами по соотношению числа деструктивных материалов к аудитории площадки.