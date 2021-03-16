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Роскомнадзор допустил блокировку Twitter в России через месяц

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Роскомнадзор заблокирует социальную сеть Twitter на территории России через месяц, если она не удалит запрещенные материалы. Об этом рассказал «Известиям» 16 марта заместитель главы ведомства Вадим Субботин.

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По его словам, регулятор отсчитывает месяц с момента начала замедления трафика Twitter — с 9 марта. Субботин отметил, что если сервис приступит к блокировке требуемого контента, но через месяц не удалит все материалы, Роскомнадзор не станет блокировать Twitter на территории государства.

Замлавы ведомства также рассказал, что в социальной сети на обращения Роскомнадзора пока не ответили, регулятор будет наблюдать за действиями компании.

10 марта после объявления о замедлении трафика Twitter в России на 100% с мобильных и на 50% со стационарных устройств, регулятор отправил протоколы в суд. Причиной этому стало игнорирование социальной сетью требования Роскомнадзора об удалении противоправных материалов.

Ранее в беседе с «Известиями» Субботин заявил, что с 2017 года таких данных накопилось более 3 тыс.

Twitter в свою очередь выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети из-за замедления работы сервисов компании в России.

Субботин назвал абсурдными сообщения платформы о якобы ограничении общественного диалога в Рунете. Он добавил, что Роскомнадзор готов вести диалог с руководством социальной сети, однако компания на контакт не идет.

25 февраля член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина заявила, что Twitter, Instagram и Facebook стали лидерами по соотношению числа деструктивных материалов к аудитории площадки.

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