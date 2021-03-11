В РКН назвали абсурдной реакцию Twitter на замедление работы в РФ

Заявление представителей Twitter о якобы ограничении общественного диалога в российском интернете абсурдно. Такую позицию в четверг, 11 марта, высказал в беседе с «Интерфаксом» замглавы Роскомнадзора Вадим Субботин.

По его словам, федеральная служба готова к диалогу с руководством сервиса микроблогов, однако компания не идет на контакт.

Накануне Twitter выразил обеспокоенность «попытками ограничить общественную дискуссию» в Сети в связи с замедлением работы сервисов в России. Соответствующее решение Роскомнадзор принял Риз-за того, что сервис в период с 2017 года и по настоящее время не удаляет контент, который склоняет несовершеннолетних к суициду, содержит детскую порнографию и информацию об использовании наркотиков.

Субботин уточнил, что замедление работы Twitter обеспечено в полном объеме на всей территории России.

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