Голикова заявила о невозможности замены учителей дистанционным образованием

Учителей не будут заменять форматом дистанционного обучения, однако в 15 регионах страны проведут эксперимент, связанный с внедрением цифровой образовательной среды. Об этом 16 марта заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

«Ни в коем случае мы не исходим из того, что учитель заменяется дистанционным образованием, это невозможно, и об этом неоднократно говорил наш президент», — заявила Голикова в рамках «Открытого диалога» председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко на тему «О стратегических направлениях развития системы образования Российской Федерации».

При этом Голикова отметила, что в 2022 году будут подведены итоги пилотного проекта по внедрению образовательной среды. Результаты покажут эффективность программы и помогут принять решение о ее дальнейшем применении.

Ранее, 11 марта, мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что школы столицы смогли быстро развить электронные сервисы для обучения, однако речи о полном переходе школ на формат дистанционного обучения не идет.

5 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что следующий учебный год начнется в российских школах в очном формате. При этом в ведомстве готовы к разным ситуациям.

4 марта стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом в ряде российских школ введут шестидневное обучение. Эта мера является вынужденной, заявил Кравцов, отметив, что она вводится для восполнения пробелов, выявленных у школьников из-за введенных ранее ограничений по коронавирусу.

В середине февраля он отмечал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. В разгар пандемии учебные заведения были переведены на дистанционный режим обучения. Кроме того, в школах действовали особые противоэпидемиологические меры. Так, введен обязательный режим проветривания и дезинфекции.