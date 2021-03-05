Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
В Венгрии приостановлена вакцинация препаратом AstraZeneca
Авто
В Москве введут ограничения на движение транзитных грузовиков более 3,5 т
Наука
Экипаж МКС вышел в открытый космос для проведения технических работ
Общество
«Аэрофлот» повысит топливный сбор на рейсы по России на 10%
Мир
В Японии выявили первый случай анафилаксии после прививки Pfizer
Мир
Зеленский лишил Саакашвили должности в координационном совете
Мир
Стало известно о планах провести Олимпиаду в Токио без иностранных зрителей
Экономика
Цена нефти Brent превысила $69 впервые с января 2020 года
Спорт
Российские лыжники заняли второе место в эстафете на ЧМ в Оберстдорфе
Сюжет:

Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Следующий учебный год начнется в российских школах в очном формате, выразил уверенность 5 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

Двойка за COVID: школы не готовы измерять температуру еще год
Учебные заведения обеспокоены предложением Роспотребнадзора пролонгировать антиковидные меры до 2022-го

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести единый государственный экзамен и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — сказал Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

При этом, отметил министр, в Минпросвещения готовы к разным ситуациям.

«Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной прежде всего с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать», — сказал он.

По словам Кравцова, ЕГЭ и ОГЭ в следующем году тоже планируется провести в штатном режиме, а новые правила этого года, введенные из-за эпидемиологической обстановки, при нормализации ситуации отменят.

Ранее, 4 марта, стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом в ряде российских школ введут шестидневное обучение. Эта мера является вынужденной, заявил Кравцов, отметив, что она вводится для восполнения пробелов, выявленных у школьников из-за введенных ранее ограничений по коронавирусу.

В середине февраля он отмечал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. В разгар пандемии учебные заведения были переведены на дистанционный режим обучения. Кроме того, в школах действовали особые противоэпидемиологические меры. Так, введен обязательный режим проветривания и дезинфекции.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021