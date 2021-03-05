Следующий учебный год в школах России планируют начать в очном формате

Следующий учебный год начнется в российских школах в очном формате, выразил уверенность 5 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов.

«Надеюсь, что мы сможем спокойно и завершить учебный год, провести единый государственный экзамен и приступить с 1 сентября к очным занятиям в следующем учебном году», — сказал Кравцов в интервью Наиле Аскер-заде на телеканале «Россия 1».

При этом, отметил министр, в Минпросвещения готовы к разным ситуациям.

«Надеемся, конечно, на лучшее, но в случае какой-то ситуации, связанной прежде всего с угрозой здоровью учеников, учителей, конечно, мы будем реагировать», — сказал он.

По словам Кравцова, ЕГЭ и ОГЭ в следующем году тоже планируется провести в штатном режиме, а новые правила этого года, введенные из-за эпидемиологической обстановки, при нормализации ситуации отменят.

Ранее, 4 марта, стало известно, что из-за ситуации с коронавирусом в ряде российских школ введут шестидневное обучение. Эта мера является вынужденной, заявил Кравцов, отметив, что она вводится для восполнения пробелов, выявленных у школьников из-за введенных ранее ограничений по коронавирусу.

В середине февраля он отмечал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем. В разгар пандемии учебные заведения были переведены на дистанционный режим обучения. Кроме того, в школах действовали особые противоэпидемиологические меры. Так, введен обязательный режим проветривания и дезинфекции.