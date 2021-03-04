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В Минпросвещения объяснили введение шестидневного обучения в ряде школ

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Введение шестидневного обучения в ряде российских школ стало вынужденной мерой из-за распространения коронавируса. Об этом в четверг, 4 марта, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов

«Чтобы не понизить качество образования, восполнить те или иные пробелы, как вынужденную меру ряд школ ввели шестидневное обучение. Это была вынужденная мера», — объяснил он журналистам.

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Глава ведомства подчеркнул, что на данный момент делается все возможное для сохранения уровня знаний школьников, а выявлять пробелы в знаниях учащихся позволяют всероссийские проверочные работы (ВПР).

«Если школа работает по пятидневке, то она, скорее всего, со следующего года вернется к этому режиму работы», — добавил он, отметив, что перевод на пятидневку или шестидневку находится в компетенции самих школ.

Ранее, 4 марта, стало известно, что депутат Госдумы Елена Строкова выступила с предложением отменить ВПР, которые проводятся в 4–6-х и 11-х классах в период с марта по май. По ее словам, такой формат контроля превратился в механический и не позволяет более оценить знания учащихся, а также дополнительно нагружает как детей, так и преподавателей. Письмо с соответствующей инициативой она направила на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

Накануне «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Актион Образование» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») сообщали, что российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних всероссийских проверочных работ для школьников в 2021 году. По мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на учителей, и на детей.

Несовершенство в организации ВПР отметили 45% участников опроса. Они считают, что школам надо дать возможность самостоятельно решать, какие работы нужно провести, как и когда, иначе страдает образовательный процесс.

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