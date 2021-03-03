Большинство учителей не поддержали организацию проверочных работ весной

Российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних Всероссийских проверочных работ (ВПР) для школьников в 2021 году. Это показал опрос сервиса «Актион Образование» (есть в распоряжении «Известий»).

По мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на учителей, и на детей. 88% опрошенных не находят нужным проводить работы второй раз за учебный год. Только 12% учителей считают, что ВПР нужно провести повторно, чтобы отследить динамику образовательных результатов школьников.

Также педагоги в основном негативно оценивают ВПР как диагностический инструмент. 56% опрошенных считают, что результаты работ не показательны. 32% участников опроса отмечают, что ВПР малоэффективны сейчас, но, если изменить задания и порядок проведения, ситуация улучшится. Хорошим диагностическим инструментом, который помогает выявить общий уровень знаний всех школьников страны, назвали ВПР 8% опрошенных.

Также участникам исследования предложили выбрать один или несколько вариантов изменений, которые могли бы улучшить ВПР. Лишь 3% опрошенных учителей считают, что ВПР менять не нужно. Несовершенство в организации ВПР отметили 45% участников опроса. Они считают, что школам надо дать возможность самостоятельно решать, какие работы нужно провести, как и когда, иначе страдает образовательный процесс. 35% опрошенных утверждают, что изменить нужно сроки проведения ВПР, а 33% видят проблему в позиционировании работ и считают, что надо уходить от подхода к ВПР как к экзамену.

Почти 28% участников опроса основной причиной неэффективности ВПР назвали подход к составлению вариантов работ — нельзя единовременно проводить стандартизированные контрольные. Сделать проверку ВПР автоматической предложили 13% опрошенных. Наконец, подавляющее большинство (68% участников) считают, что ВПР надо отменить полностью из-за неэффективности, стрессогенности и лишней нагрузки.

Ранее, 2 марта, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку. Также она привела мнение экспертов, которые бьют тревогу из-за перегрузки детей в школе. Спикер Совфеда выразила уверенность, что при шестидневной учебной неделе школьник не успевает восстановиться за один выходной день.