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Матвиенко выступила за перевод всех школьников на пятидневку

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Российских школьников необходимо переводить на пятидневную учебную неделю вместо шестидневной, об этом 2 марта заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

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«Ведь задача в том, чтобы ребенок имел время на физическое развитие, на прогулки, игры на свежем воздухе, чтобы он мог, кроме уроков, посещать кружки и творчески развиваться», — цитирует ее «РИА Новости». Как отметила Матвиенко, надо, чтобы ребенок как можно больше проводил времени с родителями.

Как напомнила Матвиенко, вопрос введения такого распорядка для школьников находится в ведении регионов и самих школ. Шестидневная учебная неделя остается вынужденным решением, потому что не хватает учителей и помещений.

Также Матвиенко привела мнение экспертов, которые бьют тревогу за перегрузку детей в школе. Она выразила уверенность, что при шестидневной учебной неделе школьник не успевает восстановится за один выходной день.

«Мне кажется, что надо активно обсуждать тему пятидневки», — заключила она.

Тема о переходе всех школ России на пятидневную учебную неделю обсуждается на первый год. С 1 сентября 2018 года школы Подмосковья перешли на пятидневную учебную неделю. За это нововведение проголосовали более 95% школьников и их родителей в регионе.

В том же году инициативу о переходе школьников на пятидневку поддержали в Общественной палате России.

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