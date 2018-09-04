Инициативу о переходе школьников на пятидневку поддержали в ОП РФ

Современные школьники очень перегружены, свободная суббота могла бы дать им шанс и посвятить время дополнительному развитию, считает заслуженная артистка России, глава комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, материнства и детства Диана Гурцкая.

«Реальность такова, что дети очень перегружены. Ведь мы пытаемся совместить классическое образование ХХ века с требованиями и задачами сегодняшнего IT-века», — цитирует общественницу «РИА Новости».

Гурцкая отметила, что звучащие инициативы о переходе на пятидневную учебную неделю правильные и их поддерживают родители. По ее мнению, стоит подумать и о продолжительности уроков.

С 1 сентября 2018 года школы Подмосковья перешли на пятидневную учебную неделю. За это нововведение проголосовали более 95% школьников и их родителей в регионе.