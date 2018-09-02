Роспотребнадзор отреагировал на идею запретить продажу кофе в школах

Роспотребнадзор ответил на предложение бывшего главного санитарного врача России, депутата Госдумы Геннадия Онищенко запретить продажу кофе на территории школ. Выяснилось, что такая норма уже существует в российском законодательстве, сообщает «РИА Новости».

«Важно отметить, что СанПиН 2.4.5.2409-08 «Питание в образовательных учреждениях» уже запрещает продажу кофе и тонизирующих напитков в школах», — рассказали в надзорном ведомстве.

Там также добавили, что контролируют ситуацию с питанием в общеобразовательных учреждениях.

Упомянутые Роспотребнадзором санитарно-эпидемиологические правила и нормативы, помимо прочего, содержат список продуктов и блюд, которые запрещено продавать в организациях общественного питания образовательных учреждений. В пункте 26 указаны «кофе натуральный; тонизирующие, в том числе энергетические напитки, алкоголь».

В августе Геннадий Онищенко заявил, что Россия могла бы перенять опыт Южной Кореи, которая ввела запрет на продажи кофеиносодержащих напитков на территории школ. Обновленный «Специальный закон о безопасной диете для детей» в Южной Корее вступает в силу с 14 сентября.