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Онищенко прокомментировал инициативу об отмене ЕГЭ

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Говорить о радикальной смене вектора оценки знаний детей в РФ пока преждевременно. Таким образом первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко прокомментировал инициативу об отмене Единого государственного экзамена (ЕГЭ).

Онищенко добавил, что подобный радикальный шаг уже обсуждался в 2017 году, однако тогда было принято решение «не раскачивать маятник», поскольку процесс возвращения к прошлому варианту оценки знаний будет тяжелым. Вместе с тем он отметил, что внесение подобных инициатив на рассмотрение в Госдуму имеет определенную пользу, поскольку позволит еще раз вернуться к обсуждению оставшихся вопросов по ЕГЭ, сообщает RT.

Онищенко также подчеркнул необходимость совершенствования системы образования и оценки знаний, однако, по его мнению, «на отмену ЕГЭ сейчас никто не пойдет, потому что это касается не только школ, но и высших учебных заведений», где придется менять формат и возвращать традиционные приемные экзамены.

Ранее портал iz.ru сообщал, что законопроект об отмене ЕГЭ внесут на рассмотрение в ГД. С соответствующей инициативой выступили депутаты ЛДПР.

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