«Мы всегда шли в школу сами»

День знаний — это всегда день надежд и волнений. «Первый раз в первый класс» остается в памяти каждого человека: с этого момента начинается новая, школьная, жизнь. Чиновники, политики, культурные и общественные деятели тоже когда-то были детьми и пошли 1 сентября в первый класс. Своими воспоминаниями они поделились с «Известиями».

«Учиться мне очень хотелось»

Руководитель Рособрнадзора Сергей Кравцов:

— Я ждал свое 1 сентября с нетерпением и волнением. Учиться мне очень хотелось, это было интересно — совсем другая, казалось, почти взрослая жизнь. Конечно, я занимался до школы дома, учился читать, считать. Но то было как бы репетицией, и вот теперь по-настоящему. Бесконечно волнительно и интересно!

Тот день я до сих пор хорошо помню. Как шел в школу с ощущением праздника и большим букетом цветов. В настоящей школьной форме. Как волновалась и всё время поправляла ее мама. Затем торжественная линейка, первый звонок, и мы с незнакомыми пока одноклассниками заходим в наш класс, где нам предстоит проучиться три года. Первый урок длился недолго, и вскоре нас отпустили по домам. Но я помню тот рой мыслей и впечатлений, которые принес этот день — день начала школьной жизни.

«Помню имя мальчика, с которым мы, взявшись за руки, вошли в класс»

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова:

— В каждой стране есть свои незабываемые праздники, но, наверное, самые яркие и памятные — в Стране детства. Давно заметила: 1 сентября, как правило, день яркий. Может быть тепло или прохладно, но солнце почти всегда сопровождает в школу миллионы граждан страны знаний.

То 1 сентября исключением не было. Солнце, высокое синее небо Владивостока, где я пошла в первый класс, новенький портфель и большой букет розовых гладиолусов. Потом школы менялись: папа был офицером-десантником и служба бросала его, а вместе с ним и всю нашу семью с Дальнего Востока до самых западных границ огромной, ушедшей в прошлое страны, которая называлась СССР.

Вот и он: в отутюженной форме, при боевых наградах (в то время офицеры очень редко носили гражданское) вместе с мамой идет на мой первый звонок. Брат на этот день отпросился из Суворовского училища: черная форма, алые погоны с золотыми буквами СВУ, он тоже идет рядом.

Помню свое темно-коричневое платье, накрахмаленный белый передник «с крылышками», помню, как при каждом шаге сбоку еле слышно постукивали карандаши в новом, пахнущем лаком пенале.

А вот как проходила моя первая школьная линейка — не запомнила. Зато как сейчас слышу голос моей первой учительницы: «Ребята, встаньте парами!». И имя мальчика, с которым мы, взявшись за руки, вошли в класс, — Юра.

Вот и всё, что цепкая, но прихотливая детская память сохранила от того дня. Пожалуй, больше и не надо, ведь она сберегла главное: ощущение света, радости и уюта, которое теперь приходит ко мне, когда я вижу маленьких граждан нашей страны, спешащих в школу.

«Переживала, как пройдет знакомство с одноклассниками»

Член Центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Любовь Духанина:

— С моей первой учительницей Марией Петровной меня познакомил папа за месяц до школы. Она оказалась очень внимательным и добрым педагогом, рядом с ней я испытывала чувство бесконечной защищенности и спокойствия.

Поэтому я ждала 1 сентября без волнения, с уверенностью, что всё будет хорошо, и с надеждой, что снова увижусь с ней и смогу рассказать, что произошло у меня за этот месяц. Единственное, о чем я немного переживала, — как пройдет знакомство с одноклассниками.

Накануне мы с мамой сшили красивый белый фартук. Яркий солнечный день, огромные банты, разноцветные букеты, счастливые глаза таких же, как я, первоклассников, создали незабываемое праздничное настроение, которое я до сих пор вспоминаю с теплом и самыми нежными чувствами. Еще одним ярким воспоминанием в тот день стало знакомство с директором школы, который на протяжении восьми лет обучения поддерживал все наши идеи, был для меня самым креативным и инициативным педагогом.

Особое впечатление на меня произвел школьный сад с красивыми созревшими яблоками. Один из сортов оказался мне не известен. Я искренне захотела узнать, как он называется, — так начался мой путь постоянных открытий и поиска новых знаний.

«Мы шли без всяких букетов»

Советский и российский композитор Владимир Дашкевич:

— Мое 1 сентября пришлось на 1941 год. В это время в Москве проводилась эвакуация. Так что 1 сентября я пропустил. Нам в общем-то было не до школы и не до школьных впечатлений. Когда я пришел в класс, был октябрь, и это был новый для меня город — Ижевск. Там уже шли занятия. Естественно, никаких переживаний в связи с празднованием 1 сентября ни у кого не было, потому что все жили в страхе перед надвигающейся огромной войной.

У всех кто-то уходил на фронт — у кого отец, а у кого и мать. На учебе были совершенно истощенные ребята, которые очень хотели спать. Но мы старались учиться как могли. Я даже стал отличником. Ни с кем не подружился. Старался много читать. Прочел с упоением рассказы Конан Дойла и очень полюбил книгу «Шерлок Холмс и Доктор Ватсон».

Через год я вернулся в Москву. 1 сентября снова пропустил, так как в это время уезжал из Ижевска. И только в 1943 году я пошел как нормальный школьник, первый раз 1 сентября. Но тогда не было такого ажиотажа по поводу самого дня «1 сентября». Мы просто шли в школу без всяких букетов. И практическое отличие от сегодняшнего дня заключалось в том, что нас в школу никогда никто не водил. Мы с самых первых дней всегда шли сами.