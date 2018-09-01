Через тернии к пятеркам: самые необычные школы мира

Детям из деревни Атулер, расположенной в китайской провинции Сычуань, приходится добираться в школу по лестнице у отвесной скалы. Расстояние — 800 м. Школьники в сопровождении взрослых вынуждены по два часа висеть на лозах по пути к знаниям (пусть и не каждый день, а дважды в месяц), а вот для туристов в будущем это может стать аттракционом, полагают власти