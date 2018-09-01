Через тернии к пятеркам: самые необычные школы мира

Камбоджийскую деревню Мехри принято называть плавучей. Соответственно местные дети добираются до школы вплавь, на лодках. Вся деревня, основной доход жителей которых — рыболовство, так и проводит свое время
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Фото: Getty Images/VCG/The Beijing News/Chen Jie
Детям из деревни Атулер, расположенной в китайской провинции Сычуань, приходится добираться в школу по лестнице у отвесной скалы. Расстояние — 800 м. Школьники в сопровождении взрослых вынуждены по два часа висеть на лозах по пути к знаниям (пусть и не каждый день, а дважды в месяц), а вот для туристов в будущем это может стать аттракционом, полагают власти
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Фото: Getty Images/Randy Plett
Представители африканского полукочевого народа масаи отправляют детей постигать цифры и буквы на природе. На фото: уроки маленьким детям одного из самых известных африканских племен проводят в тени раскидистых ветвей баобабов
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Фото: Getty Images/Kuni Takahashi
На фото: обычный обед в средней школе города Тхимпху, столице Бутана. Для детей южноазиатского королевства стать школьником — удача. По статистике, порядка 10% бутанских детей не могут получить образование из-за бедности, в первую очередь это касается сельских территорий
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Фото: Getty Images/Cancan Chu
И снова Китай, отдаленная деревня в юго-западной провинции Гуйчжоу. Местные дети ходят учиться... в пещеру. Школу там построили 20 лет назад. В начальные классы там ходят почти 200 детей. На фото: ребята играют в баскетбол на детской площадке, обустроенной там же — внутри естественной пещеры
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Фото: Unicef/Frank Dejongh
На фото: жительница деревни Како, которая расположена в Кот-д'Ивуаре, с ребенком на спине изучает цифры и буквы. Возможность вернуться в школу матери получают благодаря образовательной программе «Юнисеф», которую она реализует в нескольких беднейших странах мира
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Фото: Getty Images/UIG/Marka
Обычная картина в тибетском буддийском традиционном монастыре. На фото: учащиеся монастыря Копан, расположившегося на вершине одноименного холма в предместьях Катманду. Монастырь работает под наблюдением Фонда поддержания махаянской традиции
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Фото: Getty Images/In Pictures Ltd.
Детям рабочих-мигрантов в Гималаях преподают грамоту в фургоне автомобиля прямо посреди дороги. Шанс получить образование даже в таком формате есть не у всех. Мигрантам помогает благотворительная организация
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Фото: Getty Images/Daniel Berehulak
В Индии работают и школы-поезда. Они появились благодаря местному учителю, филантропу Индерджиту Хурана (Inderjit Khurana). Такой формат обучения он придумал для того, что дать образование детям-беспризорникам, просящим милостыню на улицах. В школах-поездах обучаются 4 тыс. ребят. Их не только учат, но и кормят, а также снабжают медикаментами для всей семьи
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Российских детей ждет традиционная линейка в знакомых школьных дворах — с букетами и нарядными белыми бантами. Путь от школы и обратно им предстоит преодолевать вплоть до мая с перерывом на каникулы. Есть намного более экзотичные варианты — китайским детям, например, на пути к знаниям приходится преодолевать путь по отвесной скале почти в километр. Подробнее — в галерее портала iz.ru.
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