В Госдуме предложили отменить всероссийские проверочные работы

Депутат Государственной думы Елена Строкова предложила отменить Всероссийские проверочные работы (ВПР), которые пишутся школьниками 4–6 и 11-го классов в период с марта по май. Об этом в четверг, 4 марта, сообщает RT со ссылкой на письмо депутата, направленное на имя вице-премьера Татьяны Голиковой.

По словам Строковой, такой формат превратился в механический и не позволяет более оценить знания учащихся. Также работа дополнительно нагружает как детей, так и преподавателей. Отмены ВПР требуют тысячи учителей по всей России, подписывающих различные петиции, добавила депутат.

«В связи с вышеизложенным прошу рассмотреть возможность отмены ВПР, поскольку они не могут являться конечной формой оценки среза знаний школьника и работы педагога», — отмечается в тексте документа.

Как добавил первый заместитель председателя комитета Госдумы по образованию и науке Геннадий Онищенко, при отмене данного формата проверочных работ важно предложить альтернативу, поскольку для школьников должен существовать механизм контроля знаний.

«Как минимум надо этот вопрос обсудить, послушать наших методологов, наше министерство», — подчеркнул депутат.

Накануне «Известия» со ссылкой на опрос сервиса «Актион Образование» (входит в медиагруппу «Актион-МЦФЭР») сообщали, что российские педагоги в основном не поддерживают проведение весенних Всероссийских проверочных работ для школьников в 2021 году. По мнению большинства учителей, ВПР — это избыточная нагрузка и на учителей, и на детей.

Несовершенство в организации ВПР отметили 45% участников опроса. Они считают, что школам надо дать возможность самостоятельно решать, какие работы нужно провести, как и когда, иначе страдает образовательный процесс.