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Собянин оценил возможность полного перехода школ на дистанционный формат

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Власти Москвы под влиянием пандемии коронавируса смогли быстро развить электронные сервисы для обучения, но это не означает, что школы полностью перейдут на дистанционное обучение. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 11 марта.

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По словам градоначальника, сохранить уровень образования во время пандемии удалось во многом благодаря платформе «Московская электронная школа».

«Самое важное, что сегодня нормально уже учимся, в нормальном режиме. Пандемия сподвигла нас быстрее развивать электронные сервисы», — сказал он в эфире телеканала «Россия 1».

Как отметил Собянин, это не означает, что образование станет полностью дистанционным. Мэр подчеркнул, что ключевой фигурой остается учитель.

5 марта глава Минпросвещения Сергей Кравцов выразил уверенность, что следующий учебный год начнется в российских школах в очном формате. При этом в ведомстве готовы к разным ситуациям.

В середине февраля Кравцов отмечал, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в российских школах находится под контролем.

В разгар пандемии учебные заведения были переведены на дистанционный режим обучения. Кроме того, в школах действовали особые противоэпидемиологические меры. Так, введен обязательный режим проветривания и дезинфекции.

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