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Собачье тело: власти российских городов выступили за стерилизацию питомцев

Мэры 16 муниципалитетов согласны с тем, что необходимо менять закон о животных
Фото: РИА Новости/Илья Наймушин
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Собачье тело: власти российских городов выступили за стерилизацию питомцев
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2021-03-16 16:14:28
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В 16 городах России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными, рассказали «Известиям» в мэрии Улан-Удэ, где изначально выдвинули инициативу. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных. Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию. Руководство Бурятии называет введение сбора излишним, а все остальные предложения мэрии Улан-Удэ одобряет. И предлагает создать межрегиональную рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных.

Города поддержали

Мэрия Улан-Удэ, которая уже неоднократно заявляла о невозможности выполнять в существующем виде закон об ответственном обращении с животными (в части контроля над численностью бездомных собак), нашла единомышленников в этом вопросе. Она опросила власти крупных российских городов о том, следует ли менять законодательство и каким образом. Кроме того, мэрия Улан-Удэ попросила оценить свои предложения на этот счет: введение налога на содержание собак, обязательной их стерилизации хозяевами, запрета на кормление бездомных животных, получения согласия 75% соседей на содержание крупных собак. А также предписание для юрлиц обеспечивать наличие крышек на своих мусорных баках и введение разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.

Ответы пришли от мэров и руководителей профильных департаментов 21 города. 16 муниципалитетов в целом поддержали изменение законодательства, пять не согласились с позицией Улан-Удэ либо уклонились от конкретики.

Собачье тело
хозяин и собака
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В частности, ввести обязательную регистрацию домашних животных хозяевами считают необходимым в Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде. Администрации этих городов предоставили ответы «Известиям» с изложением своей позиции.

Так, в Нижнем Новгороде предлагают создать базу для регистрации домашних животных с присвоением им индивидуальных номеров. Это позволит следить за их своевременной вакцинацией (например, от бешенства) и сократить численность брошенных питомцев.

Появление обязательного сбора на собак поддержали в Магадане, говорится в документах, подготовленных мэрией Улан-Удэ. В Калининграде согласились с необходимостью введения налога и стерилизации. А также предложили расширить перечень опасных собак, включив в него всех беспородных свыше 25 см в холке, которые также представляют угрозу для людей. Ответ подписал замглавы администрации Александр Запивалов.

В Перми видят целесообразным закрепить ответственность за создание препятствий отлову бездомных животных («Известия» ознакомились с ответом за подписью врио мэра города Алексея Демкина). Здесь поддерживают и необходимость введения стерилизации, за эту меру выступают также в Мурманске, Ульяновске и Самаре.

Результаты опроса мэрия Улан-Удэ направила главе республики Бурятия Алексею Цыденову с просьбой создать рабочую группу по решению проблемы.

Слово правительства

В правительстве Бурятии частично согласились с предложениями мэрии Улан-Удэ, отметив, что с трудностями в исполнении закона столкнулись и в других субъектах РФ, поэтому имеет смысл создать межрегиональную рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных.

Налог на собак излишен. Необходимо страхование гражданской ответственности владельцев собак, аналогичное ОСАГО, — рассказал «Известиям» зампред правительства Республики Бурятия, министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев. — Мы поддерживаем обязательную стерилизацию содержащихся дома животных, чтобы предупредить их бесконтрольное размножение и увеличение поголовья бездомных собак, выброшенных человеком. Исключением могут быть только случаи, если их содержат для получения потомства. Мы согласны в необходимости запрета подкармливать бездомных собак, так как это один из факторов роста поголовья бездомных животных.

Собачье тело
Бездомная собака возле мусорного контейнера

Бездомная собака возле мусорного контейнера

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Для решения существующей проблемы в феврале депутаты народного хурала Бурятии направили обращение в Госдуму РФ по изменению отдельных положений закона.

Обращение действительно поступало, и регион получил ответ, подтвердил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. При этом, по его словам, в комитет не поступали конкретные законодательные инициативы от субъектов.

Регион может ввести стерилизацию на местном уровне, полномочия у него есть. В Бурятии существует проблема с тем, что на людей нападают именно домашние животные. Ее нужно отрегулировать на уровне субъекта, — заключил депутат.

Он также отметил, что федерального закона о маркировке животных, над которым работает Минсельхоз, пока приходится дожидаться.

— Они так и не внесли законопроект в Госдуму. Меня это сильно беспокоит. Пока организовать регистрацию животных возможно только на уровне региона, — отметил Владимир Бурматов.

«Известия» обратились в Минсельхоз с просьбой разъяснить, когда будет готов законопроект.

Накопилось

15 марта в Госдуму был внесен проект закона, согласно которому органы региональной власти могут осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах животных. В документе уточняется, что эта процедура «производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть». Проект был внесен зампредом думского комитета по бюджету и налогам Надеждой Максимовой, парламентариями Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой. 16 марта авторы законопроекта отозвали его.

— Отзыв закономерен, предложения изначально было неразумными. Госдума бы его в любом случае отклонила. Но это не последняя атака на закон об ответственном обращении с животными, — считает Владимир Бурматов.

Собачье тело
Дума
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ситуация с исполнением этого закона в последнее время обострилась, отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Николай Валуев. Но по его мнению, поправки необходимо обсуждать с профильными специалистами.

— Сейчас настало время собрать предложения об изменении закона. Первая и основная проблема сегодня — отсутствие регистрации животных. Закон об ответственном обращении убрал возможность безвозвратного отлова «беспризорников», что привело к лавинообразному росту их численности. Денег на постройку приютов не хватает. Это не продумали в момент принятия закона. Его двигали однобоко, под крики ура. Реальные суммы никто не просчитал, — подчеркнул Николай Валуев.

Он рассказал, в среднем ежегодно только на корм собакам без учета строительства здания приюта и оплаты персонала требуется 240 млн рублей. Если же верить расчетам, присланным из Бурятии, нужно умножить эту цифру на два, добавил депутат.

Требует доработки

Факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными «Известиям» подтвердили и в комитете ЖКХ Казани. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию.

Нет разъяснений, что под ней подразумевается, каковы критерии оценки и кто уполномочен давать оценку поведению ранее стерилизованных животных. Кроме того, запрет на повторный отлов животных с бирками не позволяет выполнить необходимую ежегодную вакцинацию их от бешенства, — рассказали в комитете.

Собачье тело
Бродачая собака, пойманная сотрудниками Новосибирского центра по проблемам домашних животных по заявке местных жителей.

Бродачая собака, пойманная сотрудниками Новосибирского центра по проблемам домашних животных по заявке местных жителей.

Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Также там напомнили, что, согласно закону, содержание животных включает в себя в том числе их лечение. При этом не установлены критерии, от каких заболеваний следует лечить, а финансирование выделяется лишь на вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию.

Ранее в городской администрации Улан-Удэ «Известиям» рассказывали, что популяция безнадзорных собак в городе составляет до 20 тыс. особей. По данным антирабического кабинета (оказывает первую медпомощь пострадавшим от укусов животных), только за декабрь 2020-го к ним обратились 77 пострадавших. Именно это и привело к выработке городом предложений по возможному изменению законодательства.

В мэрии Улан-Удэ сообщали, что считают необходимым приостановить действие отдельных пунктов федерального закона в части, связанной с режимом «отлов — стерилизация — вакцинация — выпуск». Предложения об этом были направлены главе Бурятии Алексею Цыденову. Об этом написал мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков в своем Instagram.

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