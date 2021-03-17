Собачье тело: власти российских городов выступили за стерилизацию питомцев

В 16 городах России поддержали предложение изменить закон об ответственном обращении с животными , рассказали «Известиям» в мэрии Улан-Удэ, где изначально выдвинули инициативу. Результаты опроса руководства муниципалитетов глава столицы Бурятии Игорь Шутенков направил в региональные правительство. Большинство опрошенных руководителей полагает, что в России необходимо ввести обязательную регистрацию домашних животных . Некоторые, помимо этого, считают нужным ввести налог на содержание собак и их обязательную стерилизацию . Руководство Бурятии называет введение сбора излишним, а все остальные предложения мэрии Улан-Удэ одобряет. И предлагает создать межрегиональную рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных.

Города поддержали

Мэрия Улан-Удэ, которая уже неоднократно заявляла о невозможности выполнять в существующем виде закон об ответственном обращении с животными (в части контроля над численностью бездомных собак), нашла единомышленников в этом вопросе. Она опросила власти крупных российских городов о том, следует ли менять законодательство и каким образом. Кроме того, мэрия Улан-Удэ попросила оценить свои предложения на этот счет: введение налога на содержание собак, обязательной их стерилизации хозяевами, запрета на кормление бездомных животных, получения согласия 75% соседей на содержание крупных собак . А также предписание для юрлиц обеспечивать наличие крышек на своих мусорных баках и введение разрешений на приобретение и содержание собаки свыше 25 см в холке.

Ответы пришли от мэров и руководителей профильных департаментов 21 города. 16 муниципалитетов в целом поддержали изменение законодательства , пять не согласились с позицией Улан-Удэ либо уклонились от конкретики.

Собачье тело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

В частности, ввести обязательную регистрацию домашних животных хозяевами считают необходимым в Нижнем Новгороде, Казани и Калининграде . Администрации этих городов предоставили ответы «Известиям» с изложением своей позиции.

Так, в Нижнем Новгороде предлагают создать базу для регистрации домашних животных с присвоением им индивидуальных номеров . Это позволит следить за их своевременной вакцинацией (например, от бешенства) и сократить численность брошенных питомцев.

Появление обязательного сбора на собак поддержали в Магадане, говорится в документах, подготовленных мэрией Улан-Удэ. В Калининграде согласились с необходимостью введения налога и стерилизации. А также предложили расширить перечень опасных собак, включив в него всех беспородных свыше 25 см в холке, которые также представляют угрозу для людей. Ответ подписал замглавы администрации Александр Запивалов.

В Перми видят целесообразным закрепить ответственность за создание препятствий отлову бездомных животных («Известия» ознакомились с ответом за подписью врио мэра города Алексея Демкина). Здесь поддерживают и необходимость введения стерилизации, за эту меру выступают также в Мурманске, Ульяновске и Самаре .

Результаты опроса мэрия Улан-Удэ направила главе республики Бурятия Алексею Цыденову с просьбой создать рабочую группу по решению проблемы.

Слово правительства

В правительстве Бурятии частично согласились с предложениями мэрии Улан-Удэ , отметив, что с трудностями в исполнении закона столкнулись и в других субъектах РФ, поэтому имеет смысл создать межрегиональную рабочую группу по решению проблемы безнадзорных животных.

— Налог на собак излишен. Необходимо страхование гражданской ответственности владельцев собак, аналогичное ОСАГО , — рассказал «Известиям» зампред правительства Республики Бурятия, министр сельского хозяйства и продовольствия Галсан Дареев. — Мы поддерживаем обязательную стерилизацию содержащихся дома животных , чтобы предупредить их бесконтрольное размножение и увеличение поголовья бездомных собак, выброшенных человеком. Исключением могут быть только случаи, если их содержат для получения потомства. Мы согласны в необходимости запрета подкармливать бездомных собак , так как это один из факторов роста поголовья бездомных животных.

Собачье тело Бездомная собака возле мусорного контейнера Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Для решения существующей проблемы в феврале депутаты народного хурала Бурятии направили обращение в Госдуму РФ по изменению отдельных положений закона.

Обращение действительно поступало, и регион получил ответ, подтвердил председатель комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. При этом, по его словам, в комитет не поступали конкретные законодательные инициативы от субъектов.

— Регион может ввести стерилизацию на местном уровне, полномочия у него есть . В Бурятии существует проблема с тем, что на людей нападают именно домашние животные. Ее нужно отрегулировать на уровне субъекта, — заключил депутат.

Он также отметил, что федерального закона о маркировке животных, над которым работает Минсельхоз, пока приходится дожидаться.

— Они так и не внесли законопроект в Госдуму. Меня это сильно беспокоит. Пока организовать регистрацию животных возможно только на уровне региона , — отметил Владимир Бурматов.

«Известия» обратились в Минсельхоз с просьбой разъяснить, когда будет готов законопроект.

Накопилось

15 марта в Госдуму был внесен проект закона, согласно которому органы региональной власти могут осуществлять собственное правовое регулирование численности находящихся в приютах животных . В документе уточняется, что эта процедура «производится специалистами в области ветеринарии гуманными методами, гарантирующими быструю и безболезненную смерть» . Проект был внесен зампредом думского комитета по бюджету и налогам Надеждой Максимовой, парламентариями Галиной Данчиковой и Мариной Беспаловой. 16 марта авторы законопроекта отозвали его .

— Отзыв закономерен, предложения изначально было неразумными. Госдума бы его в любом случае отклонила . Но это не последняя атака на закон об ответственном обращении с животными, — считает Владимир Бурматов.

Собачье тело Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Ситуация с исполнением этого закона в последнее время обострилась , отметил в беседе с «Известиями» депутат Госдумы Николай Валуев. Но по его мнению, поправки необходимо обсуждать с профильными специалистами.

— Сейчас настало время собрать предложения об изменении закона. Первая и основная проблема сегодня — отсутствие регистрации животных. Закон об ответственном обращении убрал возможность безвозвратного отлова «беспризорников», что привело к лавинообразному росту их численности. Денег на постройку приютов не хватает. Это не продумали в момент принятия закона. Его двигали однобоко, под крики ура. Реальные суммы никто не просчитал , — подчеркнул Николай Валуев.

Он рассказал, в среднем ежегодно только на корм собакам без учета строительства здания приюта и оплаты персонала требуется 240 млн рублей. Если же верить расчетам, присланным из Бурятии, нужно умножить эту цифру на два, добавил депутат.

Требует доработки

Факт наличия слабых сторон в законе об ответственном обращении с животными «Известиям» подтвердили и в комитете ЖКХ Казани. Стаи собак продолжают нападать, даже если все особи прошли стерилизацию и вакцинацию и на момент выпуска из приюта не проявляли немотивированную агрессию .

— Нет разъяснений, что под ней подразумевается, каковы критерии оценки и кто уполномочен давать оценку поведению ранее стерилизованных животных. Кроме того, запрет на повторный отлов животных с бирками не позволяет выполнить необходимую ежегодную вакцинацию их от бешенства, — рассказали в комитете.

Собачье тело Бродачая собака, пойманная сотрудниками Новосибирского центра по проблемам домашних животных по заявке местных жителей. Фото: ТАСС/Кирилл Кухмарь

Также там напомнили, что, согласно закону, содержание животных включает в себя в том числе их лечение. При этом не установлены критерии, от каких заболеваний следует лечить , а финансирование выделяется лишь на вакцинацию, дегельминтизацию и дезинсекцию.

Ранее в городской администрации Улан-Удэ «Известиям» рассказывали, что популяция безнадзорных собак в городе составляет до 20 тыс. особей . По данным антирабического кабинета (оказывает первую медпомощь пострадавшим от укусов животных), только за декабрь 2020-го к ним обратились 77 пострадавших. Именно это и привело к выработке городом предложений по возможному изменению законодательства .