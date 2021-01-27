Собачья воля: в Улан-Удэ насчитали до 20 тыс. бездомных псов

26 января в больницу Улан-Удэ доставили девятилетнюю девочку, на которую напали собаки. Такие происшествия здесь не редкость. В декабре 2020 года к медикам обратились 77 пострадавших от нападения бездомных животных, рассказали «Известиям» в городской администрации. Популяция безнадзорных собак в столице Бурятии составляет до 20 тыс. особей. Ранее местные власти попросили приостановить в республике действие закона об ответственном обращении с животными. В Минприроды «Известиям» пояснили, что заморозить федеральный закон в одном субъекте нельзя.

Череда нападений

Проблема с бездомными собаками в Улан-Удэ принимает всё более серьезный характер. Их популяция в городе составляет до 20 тыс. особей, рассказали «Известиям» в Управлении по информационной политике администрации города. По информации антирабического кабинета, только за декабрь 2020 года к ним обратились 77 пострадавших.

26 января в Детскую республиканскую клиническую больницу бригадой скорой помощи была доставлена девятилетняя девочка, пострадавшая от укусов собак.

— Ребенок поступил с укушенными ранами волосистой части головы и бедра. Состояние удовлетворительное. Девочка находится в отделении травматологии. Проведена первичная хирургическая обработка ран волосистой части головы, — прокомментировали «Известиям» в пресс-службе Минздрава Республики Бурятия.

Собачья воля Фото: ТАСС/Елена Афонина

В администрации Улан-Удэ «Известиям» перечислили самые серьезные случаи нападения собак за последнее время. Так, 23 декабря 2020 года стая набросилась на 20-летнюю девушку, нанеся ей множественные тяжелые раны. Сейчас пострадавшая находится в Москве. 12 января собаки покусали 11-летнего мальчика, который в крайне тяжелом состоянии с многочисленными рваными ранами нижних конечностей был доставлен в больницу (также находится на лечении в Москве). 22 января произошло нападение собаки на детей 11 и 12 лет. Были диагностированы раны предплечий, волосистой части головы, плеча, бедра и спины. Один из мальчиков госпитализирован.

Приостановка закона

Администрация Улан-Удэ ранее обращалась к главе Бурятии Алексею Цыденову с предложениями по совершенствованию законодательства в сфере обращения с безнадзорными животными (чиновник имеет право вносить инициативу в законодательный орган региона — Народный хурал Республики Бурятия. — «Известия»).

— Считаем, что без наличия полноценной инфраструктуры по обращению с безнадзорными животными, обеспечивающей комплексное исполнение закона, действие части его норм должно быть приостановлено, — говорится в ответе Управления по информационной политике администрации города Улан-Удэ «Известиям».

В нем также уточняется, что независимо от наличия или отсутствия поддержки инициативы администрации Улан-Удэ все действия по обращению с безнадзорными домашними животными в городе осуществляются в рамках федерального законодательства.

Собачья воля Фото: РИА Новости/Яков Андреев

Ранее в управлении ветеринарии Бурятии «Известиям» сообщили, что видят необходимость введения безвозвратного отлова животных с последующим умерщвлением гуманными методами агрессивных, а также родившихся и выросших в условиях улицы особей — сейчас закон предусматривает содержание таких животных в приюте пожизненно.

Лукавая цифра

Подсчеты чиновников Улан-Удэ вызывают много вопросов, отметили в общественной организации «Альянс защитников животных».

— 20 тыс. бездомных собак — достаточно большая цифра, такой статистики нет даже в городах-миллионниках. Любопытно, как их считали. В такое число я не верю. Помещать в приюты всех собак не следует, туда должны попасть только агрессивные. А таких в популяции мало — менее 1%. На 20 тыс. это примерно 100–200 собак, — сообщил «Известиям» председатель организации «Альянс защитников животных» Юрий Корецких.

В столь внушительное количество бездомных животных не поверил и глава комитета Госдумы по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. Ранее он обратился в Генпрокуратуру с жалобой на неисполнение федерального закона об ответственном обращении с животными в Улан-Удэ. «Известия» направили запрос в ведомство с просьбой рассказать о проверках.

Собачья воля Фото: ТАСС/Виталий Невар

— Такая цифра — 20 тыс. голов — это лукавство. Многие годы производился отстрел в рамках муниципальных контрактов. Если не было отстрелов, куда делись деньги, которые расходовались из года в год на умерщвление? Генпрокуратура с этим разберется. Необходимо поднять контракты, и всё станет понятно, — подчеркнул Владимир Бурматов.

Доля истины

Предпосылок для решения проблемы бездомных животных не видно, считает депутат Госдумы РФ Николай Валуев. По его мнению, ситуация только усугубляется со временем, расплодившиеся собаки всё более агрессивно ищут себе пропитание. 25 января депутат посетил пострадавшую девушку из Улан-Удэ. Татьяна Лоскутникова сейчас находится в московской больнице.

— Пострадавших в Бурятии мальчика и девушку собаки не просто кусали, они их заживо ели. Я разговаривал об этом с родственниками ребят. Программа ОСВВ (отлов, стерилизация, вакцинация, выпуск) — единственный способ, предусмотренный законом, всего лишь плодит проблему. В дальнейшем после выпуска собака попадает в стаю. Есть-то она хочет. Животное идет на всё, чтобы добыть пищу, — рассказал Николай Валуев.

По словам парламентария, согласно информации, которая поступает от местных жителей, собак в одном регионе действительно может быть несколько тысяч. Убивать их нельзя по закону.

Собачья воля Фото: РИА Новости/Сергей Ермохин

— Помещение в приюты также не решит проблему. Построить такие заведения мало, нужно еще содержать этих животных. Содержание одной собаки в приюте в течение месяца стоит 2 тыс. рублей. Выходят большие суммы. Лично мне неизвестно, есть ли у государства подобные средства, — добавил Николай Валуев.

Меры, которые решили бы эту проблему, просты, считает депутат. Прежде всего люди, заводя животное, должны его регистрировать. Тогда хозяин несет ответственность, например, за потерявшуюся собаку.

— Многие хозяева считают, что регистрацию должно проводить государство за свои средства. Я согласен, что власти должны контролировать данный процесс, но платить должны сами люди, — заключил Николай Валуев.

В Минприроды «Известиям» пояснили, что приостановить действие федерального закона на отдельно взятой территории нельзя.

Собачья воля Фото: РИА Новости/Алексей Даничев

— С учетом непродолжительного периода действия закона № 498-ФЗ формируется практика его применения. Минприроды России готово оказать методическую и консультативную помощь по вопросам ответственного обращения с животными любому региону страны, — отметили в ведомстве.

Там также добавили, что пока вносить поправки в закон не планируется.