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Рогозин указал на недооцененность потенциала «Роскосмоса» Штатами

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США недооценили технический потенциал «Роскосмоса» и волю этой госкорпорации к освоению дальнего космоса. Об этом заявил глава госкорпорации Дмитрий Рогозин в Fcebook, комментируя то, что США не предоставили России равноправное партнерство в создании международной окололунной станции Gateway.

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Как он напомнил, корпорации пришлось отказаться от участия в создании Gateway, поскольку NASA не предложило равноправного партнерства. В пример Рогозин привел ситуацию, которая возникла восемь-десять лет назад, когда Вашингтон, по его мнению, недооценил потенциал Москвы восстановить ОПК и перевооружить в кратчайшие сроки армию.

Говоря о станции Gateway, Рогозин напомнил, что «Роскосмос» предлагал NASA различные варианты увеличения роли России в проекте, но «ответа по существу не было».

В итоге Москва заключила с Пекином меморандум о сотрудничестве в создании международной научной лунной станции.

Рогозин не исключил возвращения России в проект Gateway, если ей предложат достойные условия.

Соглашение о совместном создании окололунной станции «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году. Позже гендиректор «Роскосмоса» заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект назвал американоцентричным.

В январе представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив Gateway. В середине марта Россия и Китай подписали меморандум о сотрудничестве в работе по созданию международной исследовательской станции на Луне.

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