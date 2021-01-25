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Россию исключили из экспертной группы по созданию окололунной станции Gateway

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Представителей России исключили из экспертной группы по обсуждению перспектив создания окололунной станции Gateway. Об этом 25 января сообщило «РИА Новости» со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли.

По данным собеседника агентства, такое решение было принято после многократных заявлений российской стороны о ее недостаточной роли в проекте. Представители России исключены из почтовых рассылок, обсуждений и доступа к материалам.

Соглашение о совместном создании окололунной станции Gateway «Роскосмос» и NASA подписали в 2017 году.

Позже гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что Россия не может позволить себе участвовать в Gateway, так как стране отвели недостаточно большую роль, а сам проект он назвал американоцентричным.

Согласно договору, Россия должна была создать только один модуль станции — шлюз для выходов в открытый космос. Основной вклад в проект вносили Соединенные Штаты. Соответственно вкладу учитывалась роль страны в проекте. Рогозин заявил о готовности участвовать в проекте только в том случае, если он будет основан на принципах равноправия, как Международная космическая станция.

В октябре 2020 года США и Британия подписали соглашение об освоении Луны, самым крупным проектом которого станет создание окололунной станции Gateway. Британские власти выделили на ее строительство $20,7 млн.

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