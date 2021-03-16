Доля одобренной россиянам ипотеки в феврале упала до четырехлетнего минимума

Доля одобренных заявок на ипотеку в феврале 2021 года опустилась до четырехлетнего минимума ― до 63,8%. Об этом во вторник, 16 марта, сообщает РБК со ссылкой на подсчеты Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

«В феврале доля удовлетворенных заявок на такие кредиты упала до четырехлетнего минимума — 63,8 против 69,1% в декабре <…>. Предыдущий минимум был в феврале 2017 года, когда показатель составлял 63,9%», ― отмечает издание.

Согласно данным НБКИ, по сравнению с январем доля одобренных заявок на ипотечные кредиты в России сократилась на 1,3 п.п., а в сравнении с концом 2020 года ― на 5,3 п.п.

При этом доля одобрений по другим категориям кредитов остались почти без изменений. Так, в феврале доля удовлетворенных обращений по автокредитам по сравнению с декабрем 2020 года увеличилась на 0,9 п.п. ― до 39,5%, а по потребительским ссудам и кредитам снизилась на 0,8 п.п. (до 32,4%).

В свою очередь, в БКИ «Экивакс» также обнаружили сокращение числа одобренных ипотечных кредитов, однако назвали снижение уровня «минимальным».

Ранее, 11 марта, сообщалось, что доля потребительских кредитов, просроченных более чем на 90 дней, по данным на конец января этого года, выросла до 23,5%, что на 5,7% больше по сравнению с показателями 2020 года (17,8%).

Подчеркивалось, что просрочка по потребительским кредитам выросла больше, чем в остальных сегментах кредитования. Также указывалось, что доля просроченных ссуд в общем числе микрозаймов за отчетный период увеличилась до 26,9% (на 3,9 п.п.), а просрочки по кредитным картам выросли до 7,3% (на 0,3 п.п.). Помимо этого, доля просроченных автокредитов возросла до 7,2% (на 1,6 п.п.), а по ипотеке ― снизилась до 1,3% (на 0,1 п.п.).

18 февраля глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор будет следить за ситуацией на рынке потребительского кредитования. Также она отметила, что Банк России предлагает включать в расчет полной стоимости потребкредитов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии.

15 февраля президент РФ Владимир Путин поручил правительству совместно с Центробанком представить предложения по реализации льготных ипотечных программ в 2021–2024 годах, рассмотрев в том числе возможность снижения процентной ставки по программе льготной ипотеки для семей, имеющих двоих и более детей.

Программа субсидирования процентных ставок по ипотеке до 6,5% была запущена в апреле 2020 года и должна была завершиться 1 ноября 2020 года. В конце октября правительство продлило эту программу до 1 июля 2021 года.