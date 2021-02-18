Набиуллина заявила об отслеживании ситуации на рынке потребкредитов

Банк России будет следить за ситуацией на рынке потребительского кредитования. Об этом 18 февраля заявила глава ЦБ Эльвира Набиуллина на ежегодной встрече банкиров с руководством регулятора.

«Если будут появляться признаки будущего перегрева, то мы в этом году уже можем прийти к увеличению надбавок по вновь выдаваемым потребительским кредитам, чтобы не допустить неадекватной динамики доходов, роста закредитованности граждан», — сказала она.

Набиуллина также сообщила, что ЦБ предлагает включать в расчет полной стоимости потребкредитов все дополнительные услуги, чтобы банками не практиковались высокие скрытые комиссии.

«В условиях низких ставок банки ищут не лучший способ увеличить процентный доход, некоторые прячут реальную цену кредита в страховые премии и комиссии. Их величина может достигать 50% от стоимости кредита», — отметила глава ЦБ.

Она подчеркнула, что часто в таких условиях заемщики не понимают, во сколько им реально обойдется кредит. Поэтому Центробанк предлагает ввести новый подход к расчету полной стоимости кредита.

Ранее, 8 февраля, сообщалось, что, по данным ЦБ, в 2020 году прирост потребительских кредитов составил 9,2%, что значительно ниже, чем в 2019-м (20,9%). В сегменте потребительских ссуд доля просрочки больше трех месяцев увеличилась до 9% с 7,5%, что не критично, отметили в регуляторе.