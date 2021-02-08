Злостных неплательщиков кредитов стало больше на 2,4 млн

В 2020 году судебные приставы работали над 12,9 млн исполнительных производств о взыскании задолженности с граждан в пользу банков. Это на 2,4 млн больше, чем годом ранее, следует из данных ФССП, с которыми ознакомились «Известия».

Сумма долгов при этом выросла с 2,6 млрд до 2,7 млрд рублей. В пресс-службе ФССП на запрос «Известий» о причинах роста количества исполнительных дел и объеме средств, взысканных в целом за год судебными приставами, оперативно не ответили.

По данным ЦБ, в прошлом году прирост потребительских кредитов составил 9,2%, что существенно ниже, чем в 2019-м (20,9%). Вопреки опасениям значительного ухудшения качества кредитов не про¬изошло, подчеркивают там. В сегмен¬те потребительских ссуд доля просрочки дальше трех месяцев выросла до 9% с 7,5%, что не критично, считают в регуляторе. Кроме того, избежать более серьезных последствий помогли меры поддерж¬ки заемщиков. Всего с конца марта реструктурировано кредитов на сум¬му около 6,8 трлн рублей, или 10% портфеля банков.

К концу 2020 года, как отмечают в Центробанке, средний уровень долговой нагрузки по потребительским кредитам сохранился на отметке 61%, как и в его начале. По ипотеке — 56% вместо былых 60%.

Опрошенные «Известиями» эксперты считают, что увеличение количества производств, находящихся в работе у сотрудников ФССП, произошло в первую очередь за счёт тех, кто перестал обслуживать кредиты ещё в 2019 году. С их точки зрения, реальную картину 2020-го и последствия пандемии только предстоит ощутить.

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Долг не по плечу: злостных неплательщиков стало больше на 2,4 млн