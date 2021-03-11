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В России увеличилась доля просроченных потребительских кредитов

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Доля потребительских кредитов, просроченных более чем на 90 дней, по данным на конец января этого года, выросла до 23,5%, что на 5,7% больше по сравнению с показателями 2020 года (17,8%). Об этом в четверг, 11 марта, сообщили ТАСС в Национальном бюро кредитных историй (НБКИ).

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Отмечается, что просрочка по потребительским кредитам выросла больше, чем в остальных сегментах кредитования. Указывается, что доля просроченных ссуд в общем числе микрозаймов за отчетный период увеличилась до 26,9% (на 3,9 п.п.), а просрочки по кредитным картам выросли до 7,3% (на 0,3 п.п.). Помимо этого, доля просроченных автокредитов возросла до 7,2% (на 1,6 п.п.), а по ипотеке ― снизилась до 1,3% (на 0,1 п.п.).

«Относительно невысокий уровень просрочки, особенно в обеспеченном кредитовании, свидетельствует о том, что банки продолжают тщательно контролировать ситуацию с кредитными рисками своих клиентов», ― заявил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.

Он добавил, что, как правило, кредиты предоставляются лишь тем гражданам, чей уровень долговой нагрузки и значение персонального кредитного рейтинга (ПКР) находятся на «должном уровне».

Также в бюро указали на то, что относительно невысокие доли просрочки обусловлены реструктуризацией банками «проблемных» кредитов, без которой уровень просроченных розничных кредитов был бы выше.

Ранее, 18 февраля, глава ЦБ Эльвира Набиуллина сказала, что регулятор будет следить за ситуацией на рынке потребительского кредитования. Также она отметила, что Банк России предлагает включать в расчет полной стоимости потребкредитов все дополнительные услуги, чтобы банки не практиковали высокие скрытые комиссии.

8 февраля сообщалось, что, по данным ЦБ, в 2020 году прирост потребительских кредитов составил 9,2%, что значительно ниже, чем в 2019-м (20,9%). В сегменте потребительских ссуд доля просрочки больше трех месяцев увеличилась до 9% с 7,5%, что не критично, отметили в регуляторе.

В конце сентября прошлого года стало известно, что просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года, и на 5,3% больше, чем в августе 2020-го.

В начале сентября аналитики рейтингового агентства АКРА рассказали о росте доли кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян с 1% до 12% в августе.

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