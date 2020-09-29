ЦБ сообщил о рекордном росте просроченных долгов россиян впервые с конца 2016-го

Просроченная более чем на 90 дней кредитная задолженность россиян на 1 сентября составила 1,007 трлн рублей, что на 22% больше, чем за аналогичный период 2019 года и на 5,3% больше, чем в августе–2020. Об этом говорится в материалах, опубликованных на сайте Центробанка РФ во вторник, 29 сентября.

ТАСС со ссылкой на данные ЦБ отмечает, что последний раз уровень задолженности превышал 1 трлн рублей в ноябре 2016 года.

Доля просрочки в общем объеме задолженности физических лиц на 1 сентября составила 5,4% против 5% годом ранее и 5,2% в августе. На конец ноября 2016 года доля просроченных долгов составляла 9,7% от всего объема ссуд.

На 1 сентября нынешнего года объем кредитной задолженности физических лиц составлял 18,8 трлн рублей, увеличившись на 1,9% по сравнению с прошлым месяцем и на 13% в годовом выражении.

В начале сентября аналитики рейтингового агентства АКРА сообщили о росте доли кредитных карт среди реструктурированных долгов россиян с 1% до 12% в августе.

Отмечалось, что объем реструктурированной задолженности по кредитным картам достиг 80–85 млрд рублей.

Директор группы рейтингов финансовых институтов АКРА Ирина Носова рассказала, что граждане, которые до кризиса активно брали потребительские кредиты, не смогли продолжать их оформлять, в том числе из-за ужесточения политики банков. Такие клиенты стали наращивать задолженность по кредитным картам, а потом из-за роста нагрузки обращались за реструктуризацией долга.

Согласно оценкам агентства, доля просроченной задолженности в банках в этом году в среднем составляет 4,6%, что ниже показателей прошлого года.

Как сообщили 31 августа в бюро кредитных историй (БКИ) «Эквифакс», доля граждан, использующих кредитки, увеличилась и достигла исторического максимума.

В июле уровень утилизации лимита вырос до 68% в течение первого месяца после получения кредитки. Отмечалось, что это рекордная величина за весь период расчета показателя, с августа 2015 года.