Время - деньги: всё больше должников не могут погасить кредит

Все больше россиян стали указывать финансовые трудности в качестве основной причины просрочки по кредитам. Если в 2019 году проблему с нехваткой средств называли 50% должников, то в 2020-м их число подскочило до 75%, сообщили «Известиям» в Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА). При этом часть физлиц совсем не собирается исполнять свои долговые обязательства: проще признать себя банкротом, чем погасить миллионы, взятые в кредит. Вместе с тем должники не стесняются доводить дело до суда, чтобы не платить лишние штрафы по просрочке.

Денег нет

По данным ассоциации, у 60% экономически активного населения России есть оформленный кредит, при этом пятая часть плательщиков имеет по нему просрочку. Первыми в группу риска попали заемщики, имеющие несколько кредитов. По статистике, в среднем на одного клиента уже приходится два кредита (за год показатель вырос на 0,5 процентных пункта), что повышает риски неуплаты более чем в два раза.

- Кризис 2020 года поспособствовал тому, что темпы прироста должников выросли вдвое. На сегодня порядка 5,4 миллиона граждан имеют просроченные платежи перед финансовыми организациями и это лишь по безналоговым ссудам, то есть каждый 12 экономически активный житель имеет долг, - отметили в НАПКА.

Большинство клиентов не могут вовремя внести нужную сумму из-за финансовых трудностей : за 2020 год доля называющих такую причину выросла с 50% до 75%. Уточняется, что чаще всего финансовые трудности связаны со снижением дохода, об этом заявляют 60% должников. Остальные 40% ссылаются на потерю работы и отсутствие постоянного дохода.

Решать проблему сообща соглашаются не все: каждый пятый должник отказывается вступать в контакт с коллекторами или кредиторами. Однако большая часть всё же пытается договориться и найти выход из ситуации общими силами.

Лучше в суд

Еще порядка 6% задолжников настаивают на оплате только по решению суда, рассчитывая, что тот встанет на их сторону. Однако, как правило, клиенты руководствуются желанием не платить и избежать оплаты долга, используя все возможные методы, поясняют в ассоциации.

Такую клиентскую стратегию подтвердил и директор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов. Эксперт отметил, что судебная тяжба недешевое удовольствие для банков. Однако если коллекторы бессильны, приходится обращаться в суд, что на руку заемщикам.

- Дело в том, что судебная тяжба может затянуться на полтора-два года, и для многих это определенный выход. Когда идет разбирательство, задолжника никто не трогает . Должники любят суды из-за простой математики. Если взять любой кредитный договор, то сначала клиент обязан выплатить штрафы по просрочкам, потом проценты и наконец тело долга. Пока всё это платится, набегают вечные просрочки на тело долга, то есть получается постоянная переплата, - пояснил Крылов.

Однако в случае обращения кредитора в суд, штраф по просрочке сокращается. Условно с миллиона штрафных санкций суд может взыскать штраф в размере 10-15 тысяч рублей. В то время как до заседания суда требования банка могут составлять и 100, и 200 тысяч рублей штрафа, приводит расчет директор «Лиги защиты должников».

Спасительное банкротство

Ещё 5% долговых заемщиков планируют признать себя банкротами, поэтому вносить платежи считают необязательным.

По данным «Объединенного кредитного бюро», за прошедший год замечен существенный рост потенциальных банкротов (чей долг составляет более 500 тысяч рублей и просрочен более 90 дней) - более чем на четверть . И это без учета количества банкротов, которые могут быть признаны таковыми во внесудебном порядке. По подсчетам Единого федерального реестра сведений о банкротстве, в сегменте потребительских банкротств продолжился бурный рост. Количество граждан, признанных банкротами в 2020 году, составило 119 049, что на 72,6% больше, чем в 2019-м.

В целом, кредиторам достаточно сложно договориться с гражданами-банкротами, признался председатель Контрольного комитета СРО НАПКА Дмитрий Теплицкий . На освобождение от обязательств может рассчитывать только добросовестный гражданин, но желание избавиться от кредита таким удобным способом, как видно из статистики, весьма велико.

- Тенденция такова: зачем возвращать, когда проще списать долговое обязательство. Долги-то миллионные у людей, в то время как процедура банкротства в среднем обходится в 200 тысяч рублей. Сюда входят помощь юристов, депозит в Арбитражный суд, почтовые расходы, госпошлина, - добавил в беседе с «Известиями» Сергей Крылов.

Каникулы не для всех

Другая причина просрочек – неверная трактовка условий кредитных каникул. 4% должников полагают, что послабления касаются всех и никакого подтверждения ухудшения финансовой ситуации и уведомления кредитора не требуется.

На деле, с кредитными каникулами связаны большие ограничения, поэтому далеко не каждый заемщик может претендовать на перенос сроков платежа.

Тем не менее, в НАПКА уверены, что меры, принятые государством для поддержки должников в период пандемии, оказались достаточно эффективными и позволили избежать массовых дефолтов.

- В свою очередь, члены ассоциации также пошли навстречу заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации. Мы предоставили отсрочку платежей, помогая в реструктуризации или помогая найти источник дополнительного заработка. Например, «АктивБизнесКонсалт» предлагает своим должникам возможность заработать на специальной платформе Elementary, выполняя несложные задания по разметке данных. Эта площадка интересна не только людям, имеющим просроченную задолженность по кредитам, но и маломобильным гражданам, и в целом всем, кто хочет улучшить свое материальное положение, не выходя из дома, - прокомментировал принятые меры Дмитрий Теплицкий.

И другие

Наконец, 3% должников не хотят платить без объяснения причины. Порядка 2% заемщиков при разговоре с представителем коллекторского агентства пытаются импровизировать, придумывая оригинальные причины, почему заплатить сейчас не представляется возможным . Например, клиенты называют командировку в другую страну, границы которой закрыли из-за ковида, потерю памяти и даже религиозные убеждения.

При этом на коронавирус ссылается не более 1% должников.

Гендиректор «Лиги защиты должников» Сергей Крылов среди прочих причин выделяет и тот факт, что диалог между клиентами и коллекторными агентствами стал менее эффективным. В 2016 году государство ограничило последних в деятельности, запретило угрожать, применять физическую силу и навязчиво названивать заемщикам.

- На рынке сложилось определенное понимание. Когда коллектор появился, всем было страшно. Но сейчас клиенты знают, что это за зверь и бояться его абсолютно не зачем, - считает Крылов.