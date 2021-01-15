Долги с плеч: в 2020 году банкротами признаны 119 тыс. граждан

Количество банкротств граждан в России за год увеличилось почти на 73% , следует из данных проекта «Федресурс», с которыми ознакомились «Известия». Всего по итогам 2020-го суды признали несостоятельными 119 тыс. физлиц, включая индивидуальных предпринимателей. В то же время внесудебную процедуру списания долгов, запущенную осенью прошлого года, проходят более 1,8 тыс. россиян. Пока рост обусловлен тем, что механизм стал популярнее, а последствия пандемии дадут о себе знать только в этом году .

Новый экономический старт

Суды по итогам прошлого года признали несостоятельными 119 тыс. граждан, включая и ИП, что в целом на 72,6% больше показателей 2019-го. Причем почти каждый третий из них стал таковым за последние три месяца, следует из информации «Федресурса» (ведет федеральный реестр сведений по этой тематике). Касательно доли ИП в общем списке банкротов физлиц там уточнили, что такой статус был указан у 1368, или 1,1%, должников. Но отмечается, что их может быть больше в силу отсутствия информации у арбитражных управляющих, которые вносят подобные данные в базу.

В 2020-м на 100 тыс. населения зафиксировано 81 физлицо-банкрот против 47 в 2019-м. В разрезе регионов по росту несостоятельности граждан в абсолютном выражении традиционно лидируют Москва (7,4 тыс.) и Московская область (6,6 тыс.). Тройку замыкает Краснодарский край (5,5 тыс.), следует из статистики . В то же время увеличение темпов банкротства вдвое наблюдается в Башкортостане, Татарстане, Новосибирской, Ростовской, Нижегородской и других областях. За год россияне еще чаще стали инициировать процедуру списания долгов. А доля дел, запущенных конкурсными кредиторами и налоговой, уменьшилась. Всего по итогам года кредиторы получили только 12,3 млрд рублей из требуемых 319,5 млрд. Причина таких результатов — отсутствие у должников имущества, которое могло бы пойти на выплаты.

Долги с плеч Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков

Темпы роста личных банкротств в 2021-м могут ускориться, сказал «Известиям» руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин. С его точки зрения, этому поспособствует начало процедур несостоятельности должников, пострадавших от пандемии. Эффект станет заметным к осени , полагает он.

Рост показателя несостоятельности физлиц в 2020-м, как и в предыдущие годы, Алексей Юхнин объясняет распространением среди населения информации о возможностях процедуры избавления от долгов. Всего за период существования института личного банкротства — с октября 2015 года по 2020-й — им воспользовались 282,3 тыс. человек .

Новым механизмом внесудебного банкротства, запущенным в начале осени прошлого года, воспользовались 1849 россиян. Доля возбужденных процедур выросла с сентября по декабрь с 20,5 до 41,4% , добавили в «Федресурсе», где МФЦ публикует результаты рассмотренных заявлений. 4564 обращения забракованы и возвращены владельцам. Причины отказа зачастую кроются в нарушении правил подачи документов или несоответствии отдельных граждан установленным требованиям.

В пресс-службах Минэкономразвития и ФНС не ответили на запросы «Известий».

Тенденция роста

Последствия пандемии пока не отразились на статистике, так как статус банкрота сегодня получают заемщики со «старыми» долгами, которые признаны кредиторами безнадежными еще несколько лет назад, отметил президент Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств Эльман Мехтиев . Тенденция роста продолжится, и по итогам 2021-го несостоятельными могут себя объявить около 190 тыс. сограждан, то есть еще на 60–70% больше, считает он.

Существенное падение реальных доходов населения в пандемию негативно отразилось на долговой нагрузке заемщиков, спровоцировав рост просрочки и числа обращений за реструктуризацией займа, добавил управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин. Так, в 2020 году доля просроченной задолженности по розничным кредитам, кроме ипотеки, увеличилась с 6,8 до 8%. А по жилищным рублевым ссудам в январе–ноябре этот показатель вырос почти на 13% против 4% годом ранее.

Долги с плеч Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

— В России на сегодня претендовать на статус банкротов могут порядка 5–5,7 млн граждан, или более 10% от всех клиентов банков и МФО. Из них 4–4,5 млн с задолженностью от 50 тыс. до 500 тыс. рублей подходят под внесудебную схему избавления от долгов, а оставшиеся — под классическую, то есть через суд . Всего обязательства перед кредитными организациями есть у каждого третьего россиянина, или у 50 млн человек, — резюмировал Эльман Мехтиев.

Вместе с тем эксперты видят ряд причин пробуксовки нового института внесудебного признания граждан несостоятельными . По словам руководителя направления банкротства граждан правового бюро «Олевинский, Буюкян и партнеры» Артема Кадникова, основная причина заключается в правовой неграмотности населения, которое «покупается» на спекуляции различных компаний, предлагающих платные услуги по списанию задолженности без суда, несмотря на то что сама процедура бесплатная . Впрочем, под такие обещания попадают и те, кто вообще не подходит под установленные требования, рассказал он.

Вторая причина — в недостаточной готовности МФЦ к оказанию россиянам такой услуги . Специалистам центра еще предстоит сформировать эффективный алгоритм взаимодействия с должниками, что, в свою очередь, сократит отказы, доля которых сейчас составляет почти 70%, добавил он.

Долги с плеч Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Рассмотрение возможности подачи документов на упрощенное банкротство через сайт госуслуг значительно облегчит процесс и увеличит количество обращений, считает Эльман Мехтиев. Ранее «Известия» писали о том, что в Минцифры поддержали предложение дать гражданам возможность подавать заявление на внесудебную процедуру через единый портал.

Вместе с тем Артем Кадников отмечает, что в 2015 году, когда в России впервые появились нормы, позволяющие проводить банкротство граждан, были схожие проблемы. Необходимы время и практика .

Также эксперты напоминают, что в рамках нового внесудебного механизма гражданин может признать себя несостоятельным раз в 10 лет, а стандартного — раз в пять лет после судебной процедуры. Кроме того, статус банкрота не только затруднит получение новых кредитов или организацию собственного дела, но и создаст непредусмотренные законом препятствия, например, при трудоустройстве на ответственные позиции.