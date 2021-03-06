Больше — не лучше: число россиян-банкротов в 2021-м увеличилось на 70%

На фоне пандемии число россиян-банкротов продолжает увеличиваться: за два месяца 2021 года количество разорившихся физлиц и ИП выросло на 71% по сравнению с январем–февралем 2020-го и составило 24,8 тыс. Об этом «Известиям» сообщили в Федресурсе. В то же время среди юрлиц число признанных финансово несостоятельными в судебном порядке, наоборот, показало спад : с 1,7 тыс. в январе–феврале прошлого года до 1,3 тыс. в этом. В Минэкономразвития заявили, что негативная динамика по физлицам обусловлена не только экономическими факторами, но и ростом информированности населения о процедуре банкротства . Пандемия сильнее всего ударила по сферам, где задействованы ИП и граждане-самозанятые, — услуги, розничная торговля и туризм, объяснили тренд эксперты.

Стабильный рост

В год пандемии в России произошел всплеск личных банкротств: по итогам 2020-го суды признали несостоятельными более 119 тыс. граждан , включая индивидуальных предпринимателей. Это на 72,6% больше, чем годом ранее , что стало самым значительным приростом числа разорившихся с момента запуска процедуры. Как прогнозировал «Известиям» ранее руководитель проекта «Федресурс» Алексей Юхнин, темпы роста личных банкротств в 2021-м могут ускориться . Эффект станет заметным к осени, сообщал он.

Первые два месяца 2021 года показали, что для такого прогноза есть определенные основания : в январе–феврале количество банкротств физлиц и ИП увеличилось на 71% по сравнению с аналогичным периодом 2020-го. Таким образом, только за два месяца нового года разорились 24,8 тыс. граждан и индивидуальных предпринимателей : 10 тыс. в январе и 14,8 тыс. в феврале (против 6 и 8 тыс. соответственно в прошлом году).

В Минэкономразвития «Известиям» заявили, что при анализе причин, влияющих на количество банкротств граждан, надо учитывать не только экономические факторы, вызванные пандемией, но и рост информированности населения о самой процедуре.

— С 2015 года, когда впервые появилась возможность судебного банкротства физических лиц, количество граждан, воспользовавшихся ею, увеличивалось . Ежегодный прирост числа принятых судами решений о признании россиян банкротами и введении реализации их имущества с 2017-го по 2019-й составлял около 50%, — сообщили в ведомстве.

Кроме того, увеличению количества банкротств способствует наработка технологий арбитражными управляющими и профессионалами рынка , а также совершенствование судебной практики, заявил Алексей Юхнин.

При этом среди юрлиц количество разорившихся в начале 2021 года, наоборот, показало спад . По данным Федресурса, оно сократилось на 23% — с 1,7 тыс. в январе–феврале 2020-го до 1,3 тыс. в 2021-м. В Минэкономразвития полагают, что такая динамика объясняется действиями правительства во время пандемии: введением моратория на банкротство . Он позволил снять излишнее напряжение и способствовал сохранению стабильности в работе бизнеса, констатировали в ведомстве. Это подтверждается и тем, что число банкротств компаний за 2020 год снизилось на 20% и составило менее 10 тыс. случаев, заявили там.

Перемены в сознании

Рост количества банкротств обусловлен ухудшением финансового состояния заемщиков в кризисный 2020 год, уверен аналитик «Фридом Финанс» Евгений Миронюк . Кроме того, ИП как субъектам экономической деятельности сложнее всех получить финансирование в банках, в результате чего они не смогли воспользоваться преимуществами низких ставок кредитования и различных льготных программ в пандемическом году, полагает эксперт.

Помимо негативного влияния коронакризиса на росте разорений среди физлиц и индивидуальных предпринимателей сказалось закрепление института банкротства в сознании людей в качестве инструмента решения финансовых проблем, отметил аналитик рейтингового агентства НКР Дмитрий Рышков . При этом доля физических лиц и ИП, прошедших процедуру финансовой несостоятельности, в разрезе общего числа заемщиков пока невелика и измеряется сотыми долями процента, уточнил он.

Увеличение числа разорившихся среди физлиц во многом может быть связано с введением в прошлом году внесудебного банкротства через обращение в МФЦ, отметила вице-президент ЦСР Екатерина Папченкова . Это значительно облегчило доступ граждан к процедуре. Безусловно, сказалась и пандемия, которая больше всего ударила по сферам, где задействованы ИП и граждане-самозанятые, — услуги, розничная торговля, а также туризм, констатировала она.

Сократить количество граждан и ИП, которые вынуждены обращаться к банкротству, помогут общие экономические меры поддержки, уверена Екатерина Папченкова. Многие из них сейчас принимаются правительством — например, снижение льготной ставки по кредитам для МСП до 7% и запрет на проверки малого бизнеса, отметила эксперт.

При этом положительную тенденцию в банкротствах юрлиц эксперт связала со стабилизацией эпидемиологической обстановки, а также мораторием, срок действия которого истек 7 января 2021 года. Однако к позитивному тренду следует относиться осторожно : запрет на банкротства был отменен совсем недавно и последствия необходимо наблюдать в динамике, предупредила она.

Ранее Минэкономразвития прогнозировало «Известиям» рост количества заявлений о признании компаний несостоятельными на фоне упразднения моратория. Пока, по данным Федресурса, этого не произошло: мера дала тот эффект, на который она была рассчитана, резюмировали в ведомстве.