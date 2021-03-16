Фальков сообщил о скором поступлении в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

Вакцина от коронавирусной инфекции «КовиВак», разработанная Центром имени Чумакова, будет выпущена в гражданский оборот через несколько дней. Об этом сообщил «Интерфаксу» министр науки и высшего образования России Валерий Фальков во вторник, 16 марта.

При этом он не уточнил конкретной даты, отметив, что об этом обязательно сообщат на пресс-конференции.

Ранее в этот же день агентство со ссылкой на медицинский источник сообщило о том, что «КовиВак» поступит в гражданский оборот до конца марта. Не исключалось, что это произойдет уже на следующей неделе.

20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса — «КовиВак». Он уточнял, что в середине марта первые 120 тыс. доз будут запущены в гражданский оборот.

Ранее, в январе, вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что «КовиВак» будут масштабно использовать в рамках вакцинации населения с начала апреля.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от COVID-19. Первую в России и в мире вакцину от этого вируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.

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