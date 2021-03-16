Источник назвал сроки запуска в гражданский оборот вакцины «КовиВак»

Вакцина от коронавируса «КовиВак» производства Центра имени Чумакова поступит в гражданский оборот до конца марта. Об этом 16 марта сообщил «Интерфакс» со ссылкой на медицинский источник.

«Вакцину Центра имени Чумакова запустят в гражданский оборот до конца марта, возможно, уже на следующей неделе. Это значит, что «КовиВак» пополнит арсенал препаратов, доступных для вакцинации в РФ», — рассказали агентству.

Производство вакцины планируется запустить на базе Центра имени Чумакова.

20 февраля премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о регистрации третьей российской вакцины от коронавируса под названием «КовиВак».

В январе текущего года вице-премьер Татьяна Голикова рассказала, что «КовиВак» будут масштабно использовать при прививании населения с начала апреля. Ожидается, что в марте в гражданский оборот поступит первая серия в 100 тыс. доз.

«КовиВак» — это третья российская вакцина от COVID-19. Первую в России и в мире вакцину от этого вируса зарегистрировали 11 августа прошлого года. Препарат под названием «Спутник V» разработали в Центре имени Гамалеи. Второй российской вакциной стал препарат центра «Вектор». Его зарегистрировали осенью 2020 года.