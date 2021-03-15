СК возбудил дело после обрушения моста в Дагестане

Следователи возбудили уголовное дело после обрушения моста в Шамильском районе Дагестана, сообщается на сайте регионального следственного управления Следственного комитета (СК) РФ в понедельник, 15 марта.

Ранее в понедельник стало известно, что в районе населенного пункта Хебда при проезде грузового автомобиля обрушился мост. В результате инцидента пострадал один человек, без дорожного сообщения остались населенные пункты Кахиб, Гоор и Хиндах. В Минтрансе Дагестана сообщили, что мост обрушился из-за перегруженности проезжавшего по нему грузовика.

«Данное обстоятельство стало возможным вследствие ненадлежащего исполнения своих обязанностей должностными лицами, ответственными за обеспечение безопасности при эксплуатации автомобильного моста», — отметили в ведомстве.

Уголовное дело возбуждено по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»). В настоящее время устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.