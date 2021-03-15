Оппозиция Армении вновь предложила отменить военное положение в стране

Оппозиционные фракции армянского парламента «Светлая Армения» и «Процветающая Армения» заявили о необходимости отмены военного положения в стране, передает 15 марта корреспондент «РИА Новости».

Соответствующий проект решения представил на заседании депутат от «Процветающей Армении» Арман Абовян, документ вынесен на обсуждение комиссии по вопросам обороны и безопасности.

Парламентарий также указал на то, что военное положение, которое на законодательном уровне всё еще действует в Армении, не отвечает действующим реалиям и препятствует политическим процессам в республике.

Однако комиссия по вопросам обороны и безопасности парламента Армении отклонила проект.

«Вопрос не будет вынесен на пленарное заседание парламента с положительным заключением комиссии. Но вы можете сами вынести его на обсуждение», — сказал после голосования глава комиссии Андраник Кочарян.

По его словам, отмена военного положения так или иначе предполагается в случае принятия решения о проведении досрочных парламентских выборов. В этой связи Кочарян призвал дождаться соответствующей инициативы правительства. Депутат от правящей фракции «Мой шаг» Армен Хачатрян допустил, что правительство может предложить подобный проект дней через десять.

Возможность досрочных выборов в парламент обсудили 13 марта президент Армении Армен Саркисян и премьер-министр республики Никол Пашинян.

25 февраля оппозиционный депутат Ивета Тоноян сообщила о том, что внеочередное заседание парламента страны, инициированное оппозиционной фракцией «Процветающая Армения» для обсуждения внутриполитической ситуации и отмены военного положения, не состоялось из-за отсутствия депутатов правящего блока «Мой шаг».

«Как и мы ожидали, депутаты от власти не приняли участие в заседании Совета парламента, который должен был решить повестку внеочередного заседания. Оно, как и мы ожидали, провалилось», — подчеркнула она.

Режим военного положения действует в стране с 27 сентября 2020 года. Даже после подписания трехстороннего заявления глав Армении, России и Азербайджана о прекращении военных действий парламент отказался отменять его. Отмена военного положения позволяет оппозиции инициировать процесс отставки премьер-министра и беспрепятственно проводить акции протеста.

После подписания в ноябре 2020 года соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе в Армении не утихают протесты. Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» и требует его отставки.

Новый виток напряженности ситуации в республике начался 25 февраля, когда ВС Армении выступили с заявлением, в котором потребовали отставки премьера. Он, в свою очередь, усмотрел в этом попытку переворота и призвал своих сторонников выйти на улицы с протестами, а Оника Гаспаряна — покинуть пост начальника генштаба ВС Армении.

10 марта Саркисян пригласил на встречу Пашиняна и представителей всех парламентских фракций и оппозиционного «Движения спасения родины» с целью обсудить пути выхода из внутриполитического кризиса.

Однако спустя два дня в пресс-службе Саркисяна заявили, что встреча Пашиняна с руководителями оппозиционных движений республики и главами парламентских фракций для поиска путей развязки внутриполитического кризиса оказалась нереализуемой.

При этом президент республики отмечал, что будет прилагать усилия и готов предлагать новые встречи не только с уже приглашенными, но и с депутатами, не входящими во фракции нацсобрания, и представителями различных внепарламентских сил.