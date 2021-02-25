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Пашинян призвал политические силы к консультациям

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Премьер-министр Армении Никол Пашинян объявил о прекращении акции своих сторонников в Ереване и призвал политические силы к консультациям. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает корреспондент «Известий».

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«Мы с сегодняшнего дня прекращаем свои акции и ожидаем, что наши оппозиционные партнеры также прекратят», — сказал премьер, добавив, что он возвращается в здание правительства.

Глава армянского кабмина пригласил оппозиционное «Движение за спасение родины» на переговоры, однако, по словам представителя объединения Ишхана Сагателяна, оппозиция отправила делегацию для обсуждения внутриполитической ситуации к президенту страны Армену Саркисяну.

Оппозиционный депутат Ивета Тоноян, в свою очередь, сообщила о том, что внеочередное заседание парламента страны, инициированное оппозиционной фракцией «Процветающая Армения» для обсуждения внутриполитической ситуации и отмены военного положения, не состоялось из-за отсутствия депутатов правящего блока «Мой шаг».

«Как и мы ожидали, депутаты от власти не приняли участие в заседании Совета парламента, который должен был решить повестку внеочередного заседания. Оно, как и мы ожидали, провалилось», — подчеркнула она.

До этого Сагателян сообщил о готовности встретиться с Пашиняном только для того, чтобы обсудить вопрос его отставки.

Ранее в четверг корреспондент «Известий» сообщил, что оппозиция Армении собирается оставаться на площади Свободы в Ереване до тех пор, пока Пашинян не уйдет в отставку. До этого в городе одновременно прошли акции сторонников и противников Пашиняна. Так, оппозиция собралась на площади Свободы, а сторонники премьера устроили шествие.

Оппозиция обвиняет премьер-министра в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ, который подписали Баку и Ереван при посредничестве Москвы, предусматривает прекращение огня в регионе, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану нескольких районов и возвращение беженцев в Карабах.

Пашинян считает соглашение единственным способом завершения кровопролития. В декабре 2020 года премьер заявлял о готовности покинуть свой пост, если основные оппозиционные силы подпишут меморандум о проведении досрочных парламентских выборов, до которых он сохранит статус и.о. главы кабмина. Оппозиция эту инициативу отвергла.

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