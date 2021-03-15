Полиция Москвы предупредила о мошенничестве на сайтах поиска работы

На фоне участившихся случаев мошенничества на сайтах бесплатных объявлений и в группах в соцсетях с предложениями о работе, московская полиция рассказала, как уберечься от действий злоумышленников. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает ТАСС.

По словам собеседника агентства, такие площадки часто привлекают преступников, тем что на них можно «раствориться среди честных предложений о работе и спекулировать на желании граждан устроить свою жизнь».

В пресс-службе столичной полиции отметили, что мошенники обещают соискателям предоставить за вознаграждение контакты прямого работодателя, но после того, как требуемая ими сумма поступает к ним на счет, перестают выходить на связь.

В связи с этим москвичей, которые находятся в поиске работы и пользуются подобными сайтами, призвали внимательно относиться ко всем представленным предложениям. В полиции уточнили, что кадровые и рекрутинговые агентства действительно не сообщают наименование компании до приглашения на собеседование, но вознаграждение за проделанную работу по подбору сотрудника агентства получают от компании, а не от соискателя.

«Сотрудничество с непроверенными организациями и частными лицами может обернуться потерей денег и невыполненными обещаниями «посредников». Будьте внимательны и всегда проверяйте информацию, полученную из неизвестных источников», — подчеркнули правоохранители.

12 марта сервис «Работа.ру» опубликовал результаты опроса, согласно которому более половины россиян (63%) готовы сменить текущее место работы.