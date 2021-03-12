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Опрос показал готовность россиян к смене работы

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Более половины россиян (63%) готовы сменить текущее место работы, следует из результатов исследования сервиса «Работа.ру», которые в пятницу, 12 марта, оказались в распоряжении RT.

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Основные причины недовольства — низкий уровень зарплаты, специфическая работа и отсутствие стабильности

Так, чаще других специалистов уволиться хотели бы работники сферы охраны, представители области торговли и транспортной сферы.

64% специалистов сферы строительства оказались не удовлетворены своей работой. 62% участников опроса из ресторанного бизнеса и промышленного производства также сообщили о готовности сменить место работы.

По данным исследования, также текущая должность не устраивает 57% респондентов из финансовой сферы, 55% — из среды медицинских работников, 53% — из области образования, 52% — в маркетинге и рекламе.

При этом наименьшая доля (50%) специалистов, готовых сменить работу, наблюдается в IT-направлении.

Днем ранее было опубликовано исследование сервиса Superjob, в котором представители поколения Y и Z рассказали о жертвах, на которые они готовы пойти ради карьеры.

8 марта компания Ipsos опубликовала результаты опроса, согласно которому большинство россиян (79%) считают, что политики получают необоснованно высокую зарплату. На втором месте расположились банкиры — 61%.

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