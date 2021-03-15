Синоптики рассказали о грядущем потеплении в Москве

В начале недели теплая погода придет в Москву, Амурскую область и Хабаровский край. Об этом в понедельник, 15 марта, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

«В начале недели температура выше нормы на 5 градусов будет в Москве, днем температура будет в диапазоне 2–5 градусов тепла. Исключительно теплая погода будет на юго-востоке страны, в Амурской области, Хабаровском крае. Там температура днем будет достигать 10–12 градусов тепла. Это очень высокая температура», — приводит его слова ТАСС.

Вильфанд отметил, что в Хабаровском крае и Амурской области температура воздуха будет на 10–12 градусов выше нормы. При этом в Туркменистане и Узбекистане, где обычно в это время начинают цвести цветы, температуры будут на 10–12 градусов ниже нормы.

«Кому очень сильно не повезет, так это Центральной Азии. Например, в Ашхабаде ночные температуры в начале недели будут такие же, как в Москве. В это время там обычно цветы начинают цвести, как у нас в мае. В Ташкенте дневные температуры будут ниже, чем в Хабаровске», — добавил Вильфанд.

Ранее, 14 марта, главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала, что в начале наступающей недели температура воздуха ночью в Москве будет слабоотрицательной, тогда как днем — положительной. В вечернее и ночное время может пойти снег различной интенсивности.