Москвичам рассказали о погоде на следующей неделе

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова в воскресенье, 14 марта, рассказала, какой будет погода в Москве на следующей неделе.

«Погоду будет определять всё-таки область пониженного атмосферного давления, поэтому время от времени будут осадки», — сказала она RT.

По словам метеоролога, в начале следующей недели температура воздуха ночью в Москве будет слабоотрицательной, тогда как днем — положительной. В вечернее и ночное время может пойти снег различной интенсивности.

Во второй половине недели столица будет находиться в тылу циклона, поэтому ветер станет северным и температура в ночные часы заметно снизится до –3 и –5 градусов.

В дневное время она будет держаться в пределах нуля градусов, добавила Позднякова.

14 марта температура в Москве после аномальных морозов превысила отметку ноль градусов. В 12:00 мск столбики термометров показали +0,8 градуса. При этом отмечалась высокая относительная влажность (87,1%) и облачность, атмосферное давление составило 743 мм ртутного столба.