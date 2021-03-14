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В Евросоюзе намерены разработать санитарный сертификат к июню

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Единый в ЕС санитарный сертификат планируется разработать к началу июня. Надежду на это выразил еврокомиссар по вопросам внутреннего рынка Тьерри Бретон. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье, 14 марта, в эфире радиостанции Europe 1.

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По его словам, в документе будет содержаться информация о вакцинации, перенесенном COVID-19 и результатах теста на наличие коронавируса.

«Сертификат может быть как электронным, так и бумажным», — уточнил еврокомиссар.

Кроме того, отметил Бретон, документ будет доступен на всех языках ЕС. Это существенно упростит передвижение между странами — участницами альянса и окажет благоприятное влияние на туристическую отрасль внутри Евросоюза.

При этом очередное объявление о сокращении поставок вакцины от коронавируса производства AstraZeneca, по его словам, не повлияет на планы вакцинации в ЕС. Коллективный иммунитет к COVID-19, согласно плану, должен быть достигнут к концу лета, подчеркнул Бретон.

Ранее в этот же день сообщалось, что паспорта вакцинации в Евросоюзе могут утвердить уже в марте. При этом соответствующий документ оформят привитым только вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

Также в марте сообщалось, что первый проект по созданию паспортов вакцинации на территории альянса Еврокомиссия (ЕК) представит 17 марта. Однако решения об их возможном практическом применении, в том числе на международном уровне, будут приниматься позднее. Документ не будет называться паспортом, а получит название «зеленый электронный пропуск».

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров 3 марта указал, что решение Европейского союза о введении паспортов вакцинации от коронавируса противоречит принципу добровольности. Глава российского ведомства отметил, что введение ковид-паспортов будет заставлять людей делать прививку от COVID-19, так как перемещение между странами для жителей Евросоюза — обычное дело.

Лавров также выразил надежду на то, что решение ЕС не будет дискриминировать граждан России.

В январе Европейский союз согласовал общие принципы для сертификатов о вакцинации от COVID-19. Как уточнялось, сертификаты будут использоваться в медицинских целях, они не станут обязательными к исполнению.

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