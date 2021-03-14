Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Спорт
На Олимпиаде в Токио могут на 50% ограничить число зрителей на стадионах
Спорт
Шайба Овечкина помогла «Вашингтону» победить «Филадельфию» в матче НХЛ
Общество
Около 80 населенных пунктов в Иркутской области остались без света
Мир
Польский эксперт раскрыл обман Украины при покупке российского газа
Происшествия
В Хабаровском крае зафиксировали первый с начала сезона лесной пожар
Мир
Два человека умерли в Гонконге после прививки от COVID-19
Мир
США почти месяц не могли установить контакт с КНДР
Общество
Вулкан Эбеко на Курилах выбросил столб пепла высотой более 2 км
Спорт
В Японии призвали сократить сопровождение лидеров государств на Играх
Сюжет:

Паспорта вакцинации в ЕС могут утвердить уже в марте

0
Выделить главное
вкл
выкл

Мир постепенно переходит на иммунный контроль. Паспорта вакцинации в Евросоюзе могут утвердить уже в марте. На 17 марта назначена презентация системы Green Pass, передает телеканал «Известия». СМИ сообщили, что паспорта оформят привитым только вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA).

На данный момент таких препаратов всего четыре — это вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Но часть стран ЕС готова пускать и тех, кто привит «Спутником V», например, Греция, ожидающая российских туристов. Паспорт позволит ездить по ЕС относительно свободно, правда, в отдельных случаях не защитит владельца от карантинных ограничений.

В Китае систему сертификатов здоровья запустили 9 марта. Документ содержит данные о тестах владельца на антитела IgG, выделяющихся у переболевшего коронавирусом человека и более стойких, чем другие антитела.

В Израиле «зеленые паспорта» выдают гражданам с января 2021-го. В феврале о начале введения биодокумента заявили в Дании. Существуют и ненациональные системы контроля. Всемирный экономический форум предложил систему CommonPass. Предложение тестируют ряд международных авиакомпаний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока лишь задумывается о глобальной системе. Помощь в разработке всемирных COVID-паспортов предложил Китай.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021