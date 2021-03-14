Паспорта вакцинации в ЕС могут утвердить уже в марте
Мир постепенно переходит на иммунный контроль. Паспорта вакцинации в Евросоюзе могут утвердить уже в марте. На 17 марта назначена презентация системы Green Pass, передает телеканал «Известия». СМИ сообщили, что паспорта оформят привитым только вакциной, одобренной Европейским агентством лекарственных средств (EMA).
На данный момент таких препаратов всего четыре — это вакцины от Pfizer, AstraZeneca, Moderna и Johnson & Johnson. Но часть стран ЕС готова пускать и тех, кто привит «Спутником V», например, Греция, ожидающая российских туристов. Паспорт позволит ездить по ЕС относительно свободно, правда, в отдельных случаях не защитит владельца от карантинных ограничений.
В Китае систему сертификатов здоровья запустили 9 марта. Документ содержит данные о тестах владельца на антитела IgG, выделяющихся у переболевшего коронавирусом человека и более стойких, чем другие антитела.
В Израиле «зеленые паспорта» выдают гражданам с января 2021-го. В феврале о начале введения биодокумента заявили в Дании. Существуют и ненациональные системы контроля. Всемирный экономический форум предложил систему CommonPass. Предложение тестируют ряд международных авиакомпаний. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) пока лишь задумывается о глобальной системе. Помощь в разработке всемирных COVID-паспортов предложил Китай.
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