В Британии предсказали поражение своим войскам в танковом сражении с РФ

Танковое сражение подразделения Великобритании и России в случае вооруженного конфликта с большой вероятностью закончится в пользу российских военных. Такие выводы содержатся в докладе комитета по вопросам обороны Палаты общин британского парламента.

Так, в документе говорится, что если бы британской армии в ближайшие несколько лет пришлось сражаться с равным противником, под которым в Восточной Европе подразумевается Россия, то британские военные были бы вынуждены вести бой, используя устаревающую или устаревшую технику, пишет ТАСС 14 марта со ссылкой на информагентство PA.

В комитете добавили, что многим британским танкам более 30 лет, в связи с чем у них низкая механическая надежность, кроме того, они проигрывают современным артиллерийским и ракетным системам по огневой мощи и не получают достаточной поддержки с воздуха.

Авторы доклада также заявили, что современным британский парк бронетехники не позволяет королевству вносить «эффективный вклад» в сдерживание России сухопутными силами НАТО. При этом на модернизацию уйдет не менее четырех лет, прежде чем у британских военных появится хотя бы одно готовое к современному бою танковое подразделение.

Доклад был представлен в преддверии предстоящей 16 марта публикации комплексного обзора вопросов безопасности, обороны и внешней политики Великобритании. Документ будет содержать анализ вызовов, с которыми королевство сталкивается сейчас и столкнется в ближайшие 10 лет, а также рекомендации по роли Британии на международной арене после выхода из состава Евросоюза.

5 марта американские эксперты оценили бортовую пушку ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57, назвав ее «секретным оружием». В материале издания отмечается, что подобная пушка установлена и на других российских истребителях и характеризуется мощным ударом. Однако для Су-57 ее улучшили, но как именно это было сделано, американцы сказать не смогли.