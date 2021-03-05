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National Interest оценил «секретное оружие» Су-57

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Американские эксперты оценили бортовую пушку ГШ-30-1 российского истребителя пятого поколения Су-57, назвав его «секретным оружием», сообщает 5 марта журнал The National Interest.

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В материале издания отмечается, что подобная пушка установлена и на других российских истребителях и характеризуется мощным ударом. Однако для Су-57 ее улучшили, но как именно это было сделано, американцы сказать не смогли.

По мнению экспертов, ГШ-30-1 подстроили под истребитель Су-57 благодаря наработкам советских инженеров, которые смогли частично уменьшить отдачу при выстреле.

«Пушка Су-57 может быть полезна в некоторых сценариях боя низкой интенсивности воздух–земля, но это лишь малая часть огромного потенциала полезной нагрузки истребителя. Су-57 совместим с множеством ракет класса воздух–воздух», — заявили эксперты издания, изучив видео с наземными испытаниями ГШ-30-1.

Кроме того, отмечается, что существуют мнения о том, что Су-57 может нести вариант российской гиперзвуковой ракеты Х-47М2 «Кинжал».

Су-57 — российский истребитель пятого поколения, предназначенный для уничтожения всех видов воздушных, наземных и надводных целей. Истребитель превосходит конкурентов благодаря сочетанию маневренности с возможностью летать на сверхзвуковой скорости, а также современному комплексу бортового оборудования и малой заметности.

Первый Су-57 поступил в один из авиаполков Южного военного округа в январе. По планам на 2021 год авиазавод в Комсомольске-на-Амуре передаст ВС России еще четыре таких самолета. В правительстве региона со ссылкой на министерство промышленности края сообщили, что к концу 2024 года в Воздушно-космических силах будет 22 истребителя Су-57.

К 2028 году в стране должно быть произведено 76 таких самолетов.

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