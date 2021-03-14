В МВД рассказали о сбыте фальшивых денег через интернет

Поддельные денежные купюры все чаще стали продавать онлайн. Об этом в воскресенье, 14 марта, сообщили в пресс-центре МВД РФ.

«В настоящее время чаще всего сбыт поддельных денежных знаков осуществляется посредством одного из известных интернет-ресурсов», — отметили в ведомстве в беседе с ТАСС.

По информации МВД, в 2020 году в России число преступлений, связанных с подделкой и продажей фальшивых денег, выросло на 6%. По итогам минувшего года было зафиксировано 18 тыс. 700 таких преступлений. Полиция выявила 805 человек, причастных к подделке банкнот. В суды направлено более тысячи уголовных дел.

25 февраля в Центробанке сообщили, что за 2020 год в России было выявлено примерно 48,3 тыс. поддельных банкнот.

В январе в пресс-службе регулятора заявили, что самыми популярными денежными средствами в 2020 году, которые подделывают фальшивомонетчики, стали купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей.