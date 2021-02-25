ЦБ России за 2020 год выявил около 48,3 тыс. фальшивых банкнот

За 2020 год в России выло выявлено примерно 48,3 тыс. поддельных банкнот. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщила пресс-служба Центробанка РФ.

«За 2020 год в банковской системе страны было обнаружено около 48,3 тыс. поддельных денежных знаков Банка России и 1,7 тыс. фальшивых банкнот иностранных государств», ― говорится в сообщении.

Отмечается, что показатель фальшивомонетчества в стране остается стабильно низким (семь поддельных на 1 млн банкнот в обращении) и сохраняется на уровне 2018 и 2019 годов.

Ранее, 6 января, в МВД рассказали, что самыми популярными денежными средствами в 2020 году, которые подделывают фальшивомонетчики, стали купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей.

В ведомстве добавили, что чаще всего фальшивые денежные средства можно встретить на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и других местах, где нет оборудования для проверки подлинности купюр.

В конце ноября прошлого года гендиректор юридической компании Urvista Алексей Петропольский рассказал, что следует делать, если у человека в магазине обнаружили подозрительную купюру.

По словам юриста, в данном случае необходимо потребовать сразу же вернуть купюру, не позволять никуда ее унести якобы для проверки, так как сотрудник магазина может оказаться недобросовестным, забрать настоящую купюру и отдать фальшивую. Проверять подлинность банковских купюр могут только банки, и обращаться за проверкой денег следует только туда.