В МВД РФ назвали самые подделываемые купюры

Самыми популярными денежными средствами в 2020 году, которые подделывают фальшивомонетчики, стали купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Об этом сообщили в МВД.

«За 10 месяцев 2020 года зарегистрировано 17 772 преступления, связанных с изготовлением и сбытом поддельных денежных знаков. Чаще всего фальшивомонетчики подделывают купюры крупного номинала — 5 тыс. и 1 тыс. рублей», — привели сообщение пресс-службы в ТАСС.

В ведомстве отметили, что чаще всего фальшивые денежные средства можно встретить на рынках, ярмарках, в небольших магазинах и других местах, где нет оборудования для проверки подлинности купюр.

В начале января 2020 года в МВД назвали самые популярные у российских фальшивомонетчиков купюры за 2019 год. Мошенники предпочитали подделывать купюры номиналом 5 тыс. и 1 тыс. рублей. Реже всего их интересовали банкноты 2 тыс. и 200 рублей.

В 2019 году фальшивомонетчики среди иностранной валюты предпочитали подделывать купюры по $100 и €500.