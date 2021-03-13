Скончался народный артист России Стахан Рахимов

Ушел из жизни эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов, ему было 83 года. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.

Причина смерти не уточняется.

«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении», — отметил Корн на своей странице «ВКонтакте».

Рахимов выступал на сцене вместе со своей супругой Аллой Йошпе, которая умерла 30 января.

Рахимов родился в 1937 году в Узбекистане. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, Рахимов проводил там много времени. Позже вместе с матерью он переехал в Москву, где поступил в Московский энергетический институт.

В 1960 году Рахимов познакомился с будущей женой Аллой Иошпе, спустя три года они начали вместе выступать на сцене. Позже им запретили проводить выступления, концертную деятельность дуэт возобновил в конце 1980-х.

В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России.