Скончался народный артист России Стахан Рахимов
Ушел из жизни эстрадный певец и народный артист России Стахан Рахимов, ему было 83 года. Об этом в субботу, 13 марта, сообщил представитель Москонцерта Валерий Корн.
Причина смерти не уточняется.
«Сегодня не стало Стахана Рахимова! Объединился замечательный дуэт уже в другом измерении», — отметил Корн на своей странице «ВКонтакте».
Рахимов выступал на сцене вместе со своей супругой Аллой Йошпе, которая умерла 30 января.
Рахимов родился в 1937 году в Узбекистане. Его мать была солисткой Ташкентского музыкального театра драмы, Рахимов проводил там много времени. Позже вместе с матерью он переехал в Москву, где поступил в Московский энергетический институт.
В 1960 году Рахимов познакомился с будущей женой Аллой Иошпе, спустя три года они начали вместе выступать на сцене. Позже им запретили проводить выступления, концертную деятельность дуэт возобновил в конце 1980-х.
В 2002 году Рахимову и Йошпе присвоили звание народных артистов России.