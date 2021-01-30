Умерла народная артистка России Алла Йошпе

На 84-м году жизни скончалась народная артистка России, советская эстрадная певица Алла Йошпе. Об этом 30 января в своем Facebook сообщила писательница Мария Арбатова.

Причину смерти она не назвала.

«Дай бог Стахану (Стахан Рахимов — муж певицы, с которым она выступала дуэтом. — Ред.) здоровья и сил перенести эту потерю», — написала Арбатова.

Алла Йошпе родилась в 1937 году в Москве. Особой популярностью ее дуэт с супругом Стаханом Рахимовым пользовался в 60–70-х годах. В 2002 году супруги получили звание народных артистов России.