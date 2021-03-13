Названы блогинг-сферы с возможностью заработать на жилье в Москве за месяц

«Золотой жилой» для блогеров стала сфера beauty, в которой они могут заработать за один-три месяца 10 млн рублей, что составляет среднюю стоимость квартиры в Москве, об этом в субботу, 13 марта, рассказал в интервью «РИА Недвижимость» digital-директор рекламного агентства Main-Target (MTG) Антон Быков.

По его словам, топ-блогеры, освоившие это направление, могут размещать платные интеграции хоть каждый день.

«Например, Анастасия Решетова за различные типы рекламных интеграций может получать от 0,8 до 2 млн рублей, и на квартиру в Москве заработает меньше, чем за месяц», — подсчитал Быков.

Другое популярное направление Instagram тоже способно приносить высокий доход, но здесь ситуация скромнее, особенно после локдауна. Блогер, имеющий 600 тыс. подписчиков, публикует до двух рекламных интеграций в постах в месяц и до четырех «сториз».

«В среднем 500 тыс. рублей в месяц, так на квартиру больше полутора лет придется зарабатывать», — отметил эксперт.

Как объяснил специалист, крупные рекламные контракты топовые блогеры сейчас реализуют кроссплатформенно. Если бюджет средней интеграции составит 700 тыс. — 1,5 млн рублей, включая расходы на продакшн и зарплату сотрудников, то на «среднюю» квартиру в Москве он заработает за 10-12 интеграций, подсчитал Быков. Эксперт подчеркнул, что для того, чтобы не утомить аудиторию, опытный блогер не станет размещать навязчивую рекламу. Часто даже за большой бюджет он не согласится на дополнительную интеграцию вне его графика публикаций.

Трендовый тик-токер, например, Даня Милохин, размещение в Instagram оценивает от 800 тыс. рублей, в самом TikTok — от 500 тысяч. «Минимум четыре размещения на каждой из платформ в месяц он сделает и за пару месяцев новую квартиру отобьет», — уточнил Быков.

Но это не все доходы инфлюенсеров — различные варианты амбассадорства приносят дополнительные 3-15 млн рублей в год, добавил он.

Ранее, 10 марта, стало известно, что иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях. Такое предложение было сформулировано Минцифры в плане развития отрасли информационных технологий в стране.

Предполагается, что проект закона будет готов к середине 2021 года и затронет платформы Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д. Разработкой законопроекта будут заниматься Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба.

Как пояснили эксперты, блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.