Спальные вместо: квартирам на окраинах прогнозируют подорожание

Квартиры в спальных районах стали более перспективны с точки зрения инвестиций в недвижимость, чем жилье в центре, считают опрошенные «Известиями» участники рынка. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи, Красноярске и Казани такие объекты будут дорожать быстрее, полагают в отрасли. По новому тренду, например, в Москве наиболее перспективные для инвестиций в недвижимость районы — в том числе Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Бибирево, Алтуфьево. В числе же самых переоцененных районов столицы, где вложения, наоборот, невыгоды, — Таганский, Семеновский, Измайлово и Строгино, говорят специалисты.

Смена курса

На рынке недвижимости закрепился новый тренд: у инвесторов для покупки жилья стали более популярны спальные районы в крупных городах. Ожидается, что в ближайшие 10 лет там заметнее, чем в центральных локациях, вырастут цены на квадраты, сказал «Известиям» директор федеральной компании «Этажи» Ильдар Хусаинов. Значит, инвестировать в такие объекты стало выгоднее, отметил он. Особо ликвидные объекты в перспективных локациях на окраинах городов за год могут дорожать в 1,2–1,5 раза быстрее, чем недвижимость в центральных или переоцененных кварталах , сказал эксперт.

В Москве в числе наиболее перспективных для инвестиций районов — Люблино, Марьино, Медведково, Лосиный остров, Отрадное, дома у станции «Окружная» (Тимирязевский район и Марфино), Ростокино, Свиблово, Бибирево, Алтуфьево. Об этом свидетельствуют данные исследования Realiste, проведенного с помощью искусственного интеллекта (копия документа есть у «Известий»). В каждом из перечисленных районов в ближайшие 10 лет жилая недвижимость суммарно подорожает на 50 млрд рублей и более, указано в работе.

На удалении_1 Вид на жилые дома в районе Марьино в Москве Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

В центральных районах рост цен будет менее интенсивным, сказал Ильдар Хусаинов. В Москве самые переоцененные объекты сейчас — возле станций метро «Таганская», «Семеновская», «Измайловская» и «Строгино», указано в исследовании.

Алгоритм анализировал текущую рыночную цену объектов и влияющие на нее факторы, в том числе локацию, инфраструктуру, удаленность от центра. По этим параметрам выбраны «горячие» районы, где сделки совершаются быстро, а цены достигли или вскоре достигнут пика. Среди «холодных» система выбрала перспективные районы-реципиенты, объекты в которых будут дорожать из-за перераспределения спроса.

В Санкт-Петербурге среди наиболее перспективных локаций — районы возле станций метро «Академическая», «Гражданский проспект» и «Нарвская», муниципальные округа Ржевка и Московская застава, деревня Занево и город Кудрово на границе с мегаполисом. Совокупная стоимость недвижимости в этих местах за 10 лет может увеличиться на 133 млрд рублей. В числе самых переоцененных районов города — Крестовский остров, возле станции «Площадь Александра Невского – 2», район между метро «Лесная» и Финляндским вокзалом и от метро «Комендантский проспект» до метро «Площадь Мужества».

В Сочи перспективны улица Яна Фабрициуса, Сочинский национальный парк, Новый Сочи. В этих районах жилая недвижимость суммарно подорожает на 36 млрд рублей. Переоцененными считаются Мамайка, окрестности станции «Сочи» и район Курортного проспекта.

На удалении_2 Новостройки в районе Кудрово в Санкт-Петербурге Фото: РИА Новости/Александр Гальперин

В Красноярске жилые квадраты в перспективных районах подорожают в совокупности на 28 млрд рублей. Например, на улицах Павлова, Грунтовой, Волжской, Тамбовской. В центре города стоимость недвижимости сейчас завышена и будет снижаться, спрогнозировал искусственный интеллект.

В Казани квартиры в отдаленных от центра районах подорожают почти на 24 млрд рублей. Например, на улице Михаила Миля, проспекте Хусаина Ямашева, улице Универсиады. Переоцененные районы в городе — Козья Слобода, Суконная Слобода, улица Дзержинского, места у реки Казанки.

Удаленные условия

В ближайшие 10 лет окраины столицы станут более востребованы, чем исторический центр, согласен директор по маркетингу и продажам ГК «Страна Девелопмент» Александр Гуторов.

— Произойдет это в связи с ростом популярности дистанционной работы, а также развитием технического прогресса и цифровизацией. Многие крупные компании уже заявили, что планируют оставить часть сотрудников на удаленке, — сказал он.

Новостройки на окраинах будут дорожать быстрее за счет более низкой стоимости жилья в спальных районах и наличия большего люфта для роста , сказал управляющий партнер «ВекторСтройФинанс» Андрей Колочинский.

Кроме того, влияние на ценообразование оказывает развитие транспортной инфраструктуры. Так, например, несколько лет назад в Москве открылся новый отрезок Люблинско-Дмитровской линии метро и МЦД-1, что существенно улучшило транспортную доступность на севере столицы, добавил он.

На удалении_3 Строительство жилых домов в микрорайоне Мамайка в Сочи Фото: ТАСС/Виктор Клюшкин

Еще один аспект повышения популярности спальных районов — появление там новых жилых комплексов и кварталов с современными планировками, собственной инфраструктурой, наличием паркингов, отметил генеральный директор We know Александр Галицын.

— У многих площадок там высокий потенциал — они находятся на границах с большими парками, есть территории у воды. Плюс новые проекты будут обладать всеми удобствами существующей городской социальной инфраструктуры, — добавила генеральный директор VSN Realty Яна Глазунова.

В перспективе эти тенденции сохранятся, считает акционер, управляющий партнер ГК «Основа» Олег Колченко. Востребованность районов с хорошей транспортной доступностью будет расти, а локации с парковыми зонами и водоемами считаться более привлекательными. Активное развитие общественного транспорта позволит осваивать и другие районы на большем удалении от центра города, сказал он.