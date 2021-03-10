Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Предложения об индексации пенсий работающим пенсионерам передали президенту
Экономика
Маткапитал в 2020 году получили 1,2 млн российских семей
Общество
В России провели более 113 млн тестов на коронавирус
Интернет
Роскомнадзор замедлил работу Twitter
Общество
Уголовное дело возбудили против министра здравоохранения Республики Алтай
Общество
Умерла артистка Людмила Лядова
Наука
В «Роскосмосе» рассказали о переговорах с NASA о перекрестных полетах к МКС
Мир
Эксперт назвал внутриполитической игрой заявления Киева по Донбассу
Общество
Биометрические данные россиян могут начать собирать более активно

В России предложили ввести налог для иностранных соцсетей за рекламу у блогеров

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Иностранные социальные сети могут обязать выплачивать подоходный налог за российских блогеров, которые зарабатывают на рекламе в соцсетях. Такое предложение было сформулировано Минцифры в плане развития отрасли информационных технологий в стране.

По ключевым словам: в России создали программу для выявления травли в сети
С ее помощью можно будет отслеживать новости, связанные с буллингом и разжиганием розни

Предполагается, что проект закона будет готов к середине 2021 года и затронет платформы Facebook, YouTube, Instagram, Twitter, TikTok и т. д. Разработкой законопроекта будут заниматься Минцифры, Минфин, Минэкономразвития и Федеральная налоговая служба, пишет газета «Ведомости».

Отмечается, что иностранные юридические лица в качестве налоговых агентов будут обязаны уплачивать в бюджетную систему РФ «налог за российских блогеров с доходов от рекламы в блоге».

Как пояснили эксперты, блогеры обычно получают деньги за рекламу на личный счет и никак его не оформляют.

«Банк и налоговая не квалифицируют такой платеж как коммерческий, и если сумма не попадает под финмониторинг, то есть она менее 500 тыс. рублей <…> Сложно точно сказать, сколько денег таким образом недополучает государство, но можно предположить, что это миллиарды рублей ежегодно», — рассказал директор юридической компании «Юрвиста» Андрей Петропольский.

Ранее, 18 февраля, стало известно, что налог для блогеров ввели в Таджикистане. Начальник главного управления налогового комитета при правительстве республики Шамсулло Кабирзода рассказал, что сотрудники ведомства изучили работу блогеров в стране и пришли к выводу, что их можно включить в список налогоплательщиков. Проведенный анализ показал, что граждане открывают собственные каналы и получают доход за счет распространения идей и мнений.

12 февраля член Общественной палаты России, директор Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина предложила ввести специальный цифровой налог на прибыль в размере 3–5% для иностранных соцсетей и поисковых систем, которые зарабатывают на деятельности в Российской Федерации.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021